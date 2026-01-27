26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したロッテ・サブロー監督が出演し、ドラフト1位・石垣元気について言及した。

同番組に出演した野村弘樹氏から「（石垣元気は）楽しみですね。非常に可能性の大きい選手だと思うので、サブロー監督がどういうふうに育てるのか、使っていくのか、開幕から何もなければの話ですけど、順調に行った時に開幕一軍でどういう形で使うのか聞いてみたいですね」と話すと、サブロー監督は「開幕一軍かどうかはわからないですけど、投げられる状態なら一軍で投げさせたいと思っています」とキッパリ。

すかさず、野村氏が「二軍で段階をつけてではなくて、一軍で使って」と話すと、サブロー監督は「もちろん最初は中継ぎで1イニングで間を空けて、また1イニング、その間に体づくりをして。将来的には先発で投げて欲しいですね」と起用プランを語った。

また、将来的には石垣元気がどういうピッチャーになって欲しいか質問されると、サブロー監督は「世界で通用するピッチャーになって欲しいですね。僕の仕事だと思っていますので」と力を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』