服のマンネリ化 →「ベスト」で解決！【studio CLIP】40・50代に似合う「レイヤードコーデ」

「手持ちの洋服に飽きてきた」「なんだかコーデが地味見え……」。そんなときの救世主になりそうなのが、プラスワンでこなれ見えを狙える「ベスト」。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のおしゃれスタッフさんをお手本に、ベストを使ったマンネリ打破できそうなレイヤードコーデを解説。ミドル世代がトライしやすい、上品カジュアルなスタイルをピックアップしました。

赤 × ブラウンで鮮度高めなこなれコーデに

【studio CLIP】「エコファーベスト」\4,194（税込・セール価格）

今シーズンのトレンドカラーである赤のセーターを大人っぽく着こなすなら、こっくりとしたブラウンのベストと合わせてみて。滑らかなフェイクファーのベストは、ミドル世代のきれい見えに一役買ってくれそう。派手になりすぎないよう、シンプルな淡色のパンツで上品さをキープ。センターにピンタックが入ったパンツを投入すれば、足元まで美しく見せてくれそうです。

フリンジのベストで華やかな顔まわりを演出

【studio CLIP】「3ゲージフリンジニットベスト」\2,750（税込・セール価格）

ベーシックなシャツコーデに飽きたら、ニットベストのプラスワンで気分を一新して。ざっくりと編み上げたケーブル柄が、華やかな顔まわりに仕上げてくれています。サイドのフリンジも、コーデのアクセントになるはず。パンツが暗めのブラウン色なので、ベストは明るいオフホワイトで抜け感をプラスするのがポイント。足元は黒のスクエアパンプスでクラシカルな表情もプラス。

