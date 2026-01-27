元NHK沖縄放送局キャスターで、現在はラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新し、3月に東京・渋谷でイベントを開催することを告知した。



【写真】スイカ級にドキッ！竹中知華アナ 斜め分断で目のやり場に困るw

デジタル写真集第2弾「This is TOMOKA」が15日に発売されるなど、明るく気さくな話と圧倒的むにゅ体で、全国区の人気となってきた竹中アナ。イベントは「アートイベントの主宰や歌手活動、そして週刊プレイボーイ誌におけるグラビアデビューなど、常に規格外の話題を発信し続ける孤高のラジオアナウンサー・竹中知華が東京渋谷のgee geに降臨！」と紹介。ラジオ風のトーク、ライブ、朗読、オリジナル曲「海老ラップ」PV初公開など、「ココだけでしか楽しめない内容盛りだくさんのラジオイベントです」と告知した。3月21日に100人限定で開催するという。



またインスタではトレードマークのピッタリニットにドキドキの斜めがけバッグ姿で、小玉スイカぶりを見せていた。屋外で様々な表情を見せた竹中アナ。フォロワーも「最高ですね！」「薄着でも大丈夫？」「拡大してしまいました」などとコメントを寄せた。



（よろず～ニュース編集部）