Jリーグがマッチクオリティアセッサー制度を2026特別シーズンに導入

Jリーグは1月27日、審判員の質向上を目的とした「マッチクオリティアセッサー（MQA）制度」を2026特別シーズンからトライアルで導入すると発表した。

元プロ選手が審判員と試合後に意見を交わす新制度で、判定の標準化や試合展開に即したジャッジの実現を目指す。

MQA制度では、引退して5年未満の元選手が「アセッサー（評価者）」として、審判員とファウルやアドバンテージ等に関する見解共有や研修プログラムを実施する。試合後に審判員とプレー強度や試合展開をふまえたファウルの判定、アドバンテージに関する意見交換などを行う。審判員がより選手に近い目線でプレーの意図や試合展開を予測できる環境作りを行い、「世界トップ水準のフットボール」、「お客様にとって魅力的なエンターテインメント」の実現を目指していく。

対象はJ1百年構想リーグの50試合程度を予定。2026特別シーズン後にMQA制度の検証を行い、役割や対象試合の拡大を検討していく。

また2026特別シーズン、2026/2027シーズンのプロフェッショナルレフェリー（PR）は27人と発表。24人だった昨シーズンから3人が増員された。

他にも22歳〜30歳程度の若手審判員を対象とした「早期育成制度」も新たに導入。J2、J3、U-21 Jリーグ、JFLなどを中心に割当を行い、海外派遣やトレーニングキャンプを通じて世界基準の審判を育成していく。（FOOTBALL ZONE編集部）