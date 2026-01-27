『恋の通訳、できますか？』コ・ユンジョン、キム・ソンホとの手繋ぎ＆寄り添い2ショット公開 「ずっと2人が幸せでいられますように」
Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』が、16日より独占配信中。人気脚本家・ホン姉妹が手がける本作は、キム・ソンホ演じる多言語通訳士チュ・ホジンが、コ・ユンジョン演じるグローバルトップスターの俳優チャ・ムヒの通訳を務めることから始まる、予測不能なロマンティック・コメディー。
【写真】コ・ユンジョンが公開！キム・ソンホとの手繋ぎ＆寄り添い2ショット
今回チャ・ムヒを演じたコ・ユンジョンが27日までに、自身のインタグラムを更新。ストーリーの中で重要となるオーロラについて、四葉のクローバーの絵文字とともに「世界中でオーロラを輝かせよう」とコメント。撮影のオフショットや、キム・ソンホとの手繋ぎや寄り添い合う2ショットなどを公開した。
この投稿にNetflix韓国のアカウントも「もっと投稿してください、チャ・ムヒさん。 もっとあなたに会いたいです」とコメント。ファンからも「2人ともとってもお似合い」「また公開してくださいね」「私はとても自然体のチュ・ホジンとチャ・ムヒのケミが大好きです」「2人とも大好きです」「ずっと2人が幸せでいられますように」と反響が集まっている。
■あらすじ
チュ・ホジン（キム・ソンホ）は、多言語を操る一流の通訳士。感情よりも正確さを優先して生きてきた彼は、ある番組の仕事をきっかけに、かつて日本で出会ったチャ・ムヒ（コ・ユンジョン）と再会する。当時は無名だったムヒは、いまや世界的スターとなり、再び交差した2人の関係は、番組を通じて世界各地を巡る中で、少しずつ変化していく。
【写真】コ・ユンジョンが公開！キム・ソンホとの手繋ぎ＆寄り添い2ショット
今回チャ・ムヒを演じたコ・ユンジョンが27日までに、自身のインタグラムを更新。ストーリーの中で重要となるオーロラについて、四葉のクローバーの絵文字とともに「世界中でオーロラを輝かせよう」とコメント。撮影のオフショットや、キム・ソンホとの手繋ぎや寄り添い合う2ショットなどを公開した。
■あらすじ
チュ・ホジン（キム・ソンホ）は、多言語を操る一流の通訳士。感情よりも正確さを優先して生きてきた彼は、ある番組の仕事をきっかけに、かつて日本で出会ったチャ・ムヒ（コ・ユンジョン）と再会する。当時は無名だったムヒは、いまや世界的スターとなり、再び交差した2人の関係は、番組を通じて世界各地を巡る中で、少しずつ変化していく。