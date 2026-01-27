『ばけばけ』錦織、ヘブンに決意を告げる 第83回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第83回（28日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も２人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？
今回は、サワ（円井わん）が試験勉強に燃えていると知り、サプライズの成功に浮かれるトキ（高石あかり）。その様子にヘブン（トミー・バストウ）も安心する。そこに錦織（吉沢亮）がヘブンに相談にやってくる。校長になる決意を告げる錦織の背中をヘブンは押す。その頃、サワと庄田（濱正悟）は２人で試験勉強に取り組む。昼時となり、サワは庄田と２人っきりでお昼を食べに行くことになる。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、サワ（円井わん）との関係修復を悩むトキ（高石あかり）に、ヘブン（トミー・バストウ）はある提案を行う。その内容に戸惑うトキだったが、家族に応援され提案を受け入れる。一方、サワは庄田（濱正悟）の指導のもと試験勉強に熱を入れる。山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も２人の様子を見守る中、サワの元にトキのサプライズが届く。受け取ったサワの反応は？