RIP SLYME、『相席食堂』で今の心境＆これからについて語り合う 2週企画の完結編
HIP HOPグループ・RIP SLYMEが27日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）が出演。メンバー全員（RYO-Z、ILMARI、PES、SU、FUMIYA）が集まって、今の心境を語り合う。
【動画】貴重映像満載！焚き火を囲んで笑い合うRIP SLYME
RIP SLYMEは、日本のHIP HOPシーンを長年牽引し続け、数々のヒットソングを世に送り出してきたレジェンド。1年間限定での活動再開以降、その動向が常に注目される。
3月でグループの活動休止を発表しているRIP SLYMEの5人がそろって富士五湖で相席旅をする「RIP SLYME相席」。2週企画の完結編を届ける。
前回、大好きなお酒を飲むだけだった本栖湖のRYO-Z。今回もまだまだお酒は止まらない。湖と富士山の絶景をアテに、ひとりグラスを傾け、ご満悦。はたして、RYO-Zはロケらしいことをやってくれるのか（!?）。
山中湖のSUは、前回同様、さまざまな人たちと相席し、ロケを満喫。地元を盛り上げようと5人兄弟がオープンしたバー＆カフェラウンジでは、SUと会ったことがあるという三男が意外なエピソードを明かす。
河口湖のPESは、七福神参りのスタンプラリー中に立ち寄った綾小路きみまろプロデュースのカフェで本人と相席。なんと、黄金の七福神は富士河口湖町在住のきみまろが寄贈したと知る。そして、七福神参りを再開し…。
前回は口数の少なかった西湖のFUМIYA。しかし、お酒が入った今回は次第に饒舌に。西湖ネイチャーセンターを訪ね、ガイドさんの案内で樹海の奥にあるコウモリ穴に案内してもらう。コウモリロケといえば、何百匹ものコウモリが穴の中で一斉に飛び交うイメージだが、はたして…（!?）。
前回は精進湖周辺の樹海にある謎の集落、民宿村をさまよったILМARI。今回もなかなか人と出会えなかったが、ようやく民宿を発見。宿主から、これまでに立ち寄った廃校や公園にまつわる怖い話を聞かされて…。宿主以外にも話したいと、宿主の親戚や友人と数珠つなぎで相席する。
最後にはグランピング施設に再集合した5人。活動休止を控え、これまでの印象深い出来事や現在の心境、これからについて語り合う。ここでしか見られない超貴重映像が満載。メンバーたちの個性あふれる旅が展開される。
