NHK¡ØThe Covers¡Ù¤Ç80Ç¯Âå²ÎÉ±¤ÎÌ¾¶ÊÆÃ½¸¡¡CHEMISTRY¡¢¥Ý¥ë¥Î¡¢µÜËÜ¹À¼¡¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤é¤ÎÌ¾¥«¥Ð¡¼¤òÊüÁ÷
¡¡21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØThe Covers¡Ù¤Î¡Ö80Ç¯Âå¤òºÌ¤ë²ÎÉ±¡×ÆÃ½¸¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¡ªÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤ÈMAZZEL¡¦KAIRYU¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¥«¥Ð¡¼¥º¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÁ±Ê±ÑÌÀ¡Ê¢¨¡ÖÆÁ¡×¤Ïµì»úÂÎ¡¢¡Ö±Ñ¡×¤ÏÁð´§¤Î´Ö¤Ë¶õ¤¤¢¤ê¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø80Ç¯Âå¤òºÌ¤ë²ÎÉ±¡Ù¤ÎÌ¾¶Ê¤òÆÃ½¸¡£1986Ç¯¤Ë¡Ö¥ì¥¤¥Ë¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊü¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÆÁ±Ê¤È¡¢80Ç¯Âå²ÎÉ±¡¢Ì¾¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ13Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö80Ç¯Âå²ÎÉ±¥«¥Ð¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾±é¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ÎÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¤ÏCHEMISTRY¤¬¥«¥Ð¡¼¡£ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Îà¤Þ¤ì¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¤ÎÌ¾¶Ê¤ÏµÜËÜ¹À¼¡¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Ï¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢±Ç²è¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×¤Ï¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¥«¥Ð¡¼¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÖÏ»ËÜÌÚ¿´Ãæ¡×¤ò¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤Î¿ô¡¹¤¬ºÆ¤ÓÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÆÁ±Ê¤Ï¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡ÉÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Î²ÎÉ±¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Ä¤°¤Ê¤¤¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆÁ±Ê¤ò·É°¦¤¹¤ë¿·À¤Âå¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¤ÎKAIRYU¤Ï¡¢Ìô»Õ´Ý¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¡¢À±¶ý¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤¬Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¡Ö¿ÍµûÉ± mermaid¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸å10¡§00¡Á¸å10¡§45¡¡¡ãNHKÁí¹ç¡ä
¡Ú80Ç¯Âå²ÎÉ±¥«¥Ð¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
CHEMISTRY ¡¿¡ÖSWEET MEMORIES¡×¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¿¡Ö»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×¡Ê¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ë
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë
µÜËÜ¹À¼¡¡¿¡ÖWoman ¡ÈW¤ÎÈá·à¡É¤è¤ê¡×¡ÊÌô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¿´Ãæ¡×¡Ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡Ë
¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡¿¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×¡Ê¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ë
