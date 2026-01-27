『再会』今夜第3話 江口のりこ“南良”が真正面から4人を追い詰める
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の第3話が、きょう27日に放送される。
【場面写真】楽しそう…竹内涼真“淳一”にぎゅっと抱きつく北香那
本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
第2話では、淳一とバディを組む曲者敏腕刑事・南良理香子（江口のりこ）が、スーパー店長殺人事件の容疑者と目される“万季子（井上真央）の嘘”を完全に見抜くことに。さらに凶器が、23年前に紛失した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃だったことも判明。捜査資料を洗い直し、淳一・万季子・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら、当時小学生だった同級生4人が、遺体の第一発見者だったことに気づいた南良は、淳一に対しても疑惑の目を光らせ…。
一方、23年前に人知れず、同級生たちとともに拳銃をタイムカプセルに入れて埋めた淳一は、万季子を信じたい気持ちと刑事として無視するわけにはいかない疑惑の念の間で葛藤。そんな中、禁じ手の決断をする。なんと、23年前の秘密を共有する同級生たちに、捜査の機密情報をこっそり打ち明けた上で、タイムカプセルを開けることにしたのだ。
淳一の話を聞き、息をのむ同級生たち。彼らの胸の内には、どんな思いが渦巻いているのか。そして、拳銃を持ち出し、殺人事件を起こしたのは一体誰なのか。より一層深まる謎を残したまま、幕を閉じた。
そして第3話では、鋭利な洞察力をもってさまざまな嘘を見抜き、淳一を含む同級生4人のことも疑い始めた南良が、本格的に動き出す。なんと、同級生全員への事情聴取に踏み切る。「ついに役者がそろいますねぇ」――そう言って、うっすらと不敵な笑みを浮かべる南良。彼女は真綿で首を絞めるように、4人を追い詰めていき…!?
そんな中、淳一らはついにタイムカプセルを開けることに。しかし、やはり拳銃は消えていて…。拳銃は誰が持ち出し、どこに隠しているのか。淳一に疑われていると感じ、険悪な空気に包まれる同級生たち。かたや、淳一はよからぬ疑念を振り払い、仲間を信じようとするが、やがて衝撃の新事実が浮かび上がり…。
■第3話 あらすじ
刑事・南良理香子は新たな視点から、違和感をさらに強めることに。あろうことか、捜査でバディを組む飛奈淳一を含め、同級生4人全員への事情聴取をしたいと言い出す。
23年前に人知れず持ち去り、タイムカプセルに封印した殉職警察官・清原和雄の拳銃。今になって、あの拳銃を持ち出し、スーパー店長殺人事件を起こしたのは一体誰なのか――。かつて拳銃を埋めたこと、そしてタイムカプセルの鍵の暗証番号を知るのは、捜査を担当する淳一と、今回の事件の容疑者と目される初恋の相手・岩本万季子、清原圭介、佐久間直人ら同級生4人のみのはず…。よからぬ疑念と仲間を信じたい気持ちがせめぎ合う中、淳一は彼らとともにタイムカプセルを掘り返すが、やはり拳銃は消えていて…。淳一に疑われていると感じ、険悪な空気に包まれる同級生たち。
そんな中、万季子は元夫でもある圭介から説得され、警察署へ。事件前日にスーパーを訪れた目的について、嘘の供述をしたことを認める。
