中森明菜プラネタリウム、「声援」「グッズ持ち込み」OKの“特別応援上映”が決定 東京会場で一日限定
中森明菜の歌唱映像をプラネタリウムで上映する『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』が、2月11日に1日限りの“特別応援上映”として上映されることが決まった。
【ライブ写真】圧巻ステージ！8年ぶりディナーショーでファンを魅了した中森明菜
上映開始以降、多くのファンからリクエストがあったという「声援」や「グッズ持ち込み」をOKとする、1日限りの特別な応援上映となる。きょう27日よりオンラインチケット販売が開始された。
同企画は、昨年11月に東京会場からスタート。「禁区」「飾りじゃないのよ涙は」「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」「DESIRE-情熱-」などのNHK映像を中心に、ファンクラブライブ『ALDEA Bar at Tokyo 2024』から「TATTOO -JAZZ-」、ALDEA Bar at Tokyo 2025から「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」も特別に選曲され、過去から現在に至るステージの数々を360度見渡せるプラネタリウムドームで再現。冒頭には中森のスペシャル音声メッセージも上映される。
今回の特別応援上映は、東京会場（コニカミノルタプラネタリアTOKYO）のみで開催される。2月11日のみが特別応援上映となり、そのほかの日程は通常の上映となる。詳細はコニカミノルタプラネタリアTOKYOで確認できる。
■『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』特別応援上映 概要
日程：2月11日（水・祝）
時間：12：30〜／14：00〜／15：30〜の計3上映
会場：東京・コニカミノルタプラネタリアTOKYO
