薬丸裕英、友人の還暦祝いで“ゴルフ界”の豪華な顔ぶれズラリ「素敵なお店での還暦祝いでした」
タレントの薬丸裕英（59）が、27日までに自身のブログを更新。友人の還暦を祝う食事会の様子を公開し、豪華な顔ぶれがそろった記念写真に反響が寄せられている。
【写真】たにひろえプロの還暦祝いに集合、薬丸裕英＆ゴルフ回の豪華メンバー
薬丸は「友達の還暦祝い」と題した投稿で、「昨晩はたにひろえプロの還暦の祝い」とコメント。夜景が一望できる店内の写真や、参加者全員で撮影した集合ショットを掲載し、きらびやかな夜景を背景に、和やかな雰囲気に包まれた祝宴の様子が伝わる内容となっていた。
公開された集合写真には、中央に赤い衣装を身にまとった主役・たにひろえプロの姿が写っており、周囲を丸山茂樹、宮里三兄妹の宮里聖志、宮里優作、宮里藍が囲み、笑顔でポーズ。テーブルには華やかなケーキも用意され、節目の年を祝う特別な一夜となった様子がうかがえる。
薬丸は写真について、「素敵なお店での還暦祝いでした」「丸山茂樹・宮里三兄妹と記念写真」とつづり、親しい仲間との時間を振り返っていた。
【写真】たにひろえプロの還暦祝いに集合、薬丸裕英＆ゴルフ回の豪華メンバー
薬丸は「友達の還暦祝い」と題した投稿で、「昨晩はたにひろえプロの還暦の祝い」とコメント。夜景が一望できる店内の写真や、参加者全員で撮影した集合ショットを掲載し、きらびやかな夜景を背景に、和やかな雰囲気に包まれた祝宴の様子が伝わる内容となっていた。
薬丸は写真について、「素敵なお店での還暦祝いでした」「丸山茂樹・宮里三兄妹と記念写真」とつづり、親しい仲間との時間を振り返っていた。