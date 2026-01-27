レストラングループ「sio」の人気シェフ鳥羽周作氏（47）が、27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。フットサル中に負傷したと明かした。

自身が出演するポッドキャスト番組「鳥羽周作のうまいはなし」の公式Xは「【お知らせ】 しばらくの間、配信をお休みさせていただきます。鳥羽さんがフットサル中に負傷され、収録が難しいためです。配信再開する際は、当アカウントで改めてお知らせいたします。鳥羽さんの怪我が治るまで、しばらくお待ちください！」と発表した。

鳥羽氏は当該ポストを引用し「大変申し訳ありません ちょっとやってしまいまして しばらく安静にしなきゃいけなくて 皆様には大変ご迷惑をおかけしてしまいますがパワーアップして戻ってまいります しばしお待ち下さい 鳥羽周作」とつづった。

その後、フットサルに参加したとみられる一般ユーザーとのやりとりの中で「すいません 腰骨折しました」と明かした。

鳥羽氏は「鳥羽周作のうまいはなし」の昨年9月放送回で糖尿病を患っていることを公表している。

鳥羽氏は23年6月に女優広末涼子とのダブル不倫騒動を謝罪した上で代表を務めるレストラングループ「sio」の代表辞任を表明。その後、同グループのレストラン「Hotel's」で厨房に復帰していたが24年12月、同レストランが「sio Aoyama」としてリニューアルオープンしたのを機に「厨房に完全復帰しました」と報告した。