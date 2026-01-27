甘えん坊すぎるわんこの可愛い姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万3000回再生を突破し、「乗っかってるw」「愛おしすぎる」「安心してるんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：家の中を移動すると、必ず『犬』がついてきて…とんでもなく愛おしい『おしりの定位置』】

家の中を移動すると…

TikTokアカウント「muuchan.kawai」の投稿主さんは、ミニチュアシュナウザーの『むーぎー』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。むーぎーちゃんは、とっても甘えん坊な性格なのだそう。いつでも家族のだれかと一緒にいたがるといいます。

そこで、投稿主さんは「あること」を試してみることに。部屋の中を移動すると、むーぎーちゃんはどんな反応をするのか、という実験です。

投稿主さんの足元にはむーぎーちゃんがいましたが、チョコチョコと移動してみると…。むーぎーちゃんは、後を追うようにテクテクと着いてきたのです。しかし、ただ着いてくるばかりではありませんでした。

愛おしい愛情表現にホッコリ

投稿主さんに追いついたむーぎーちゃんは、その場でくるりと回転。投稿主さんに背中を向けると、投稿主さんの足の上におしりを置いたのです。座った姿勢のまま、「もう離れないでね」とピン留めしているかのような行動に、思わずキュン…♡

そのあと何度か移動を繰り返したそうですが、そのたびにむーぎーちゃんが着いてきておしりを乗せたといいます。その様子を「どこまでもおしりがついてくる」と表現した投稿主さん。甘えん坊なむーぎーちゃんの愛おしいアピールに、胸がいっぱいになったそうですよ♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「背後は任せたって感じ」「常に0距離なのめっちゃわかる」「癒し動画をありがとうございます」などさまざまなコメントが寄せられました。

お父さんとお別れ？？

別の日には、お父さんとむーぎーちゃんのワンシーンも紹介されました。スーツケースに荷物を詰めていたというお父さん。その隣には、お座りをしてお父さんを見つめるむーぎーちゃんの姿が…！！

お父さんが旅行に行くと思ったのか、むーぎーちゃんは「行かないで」と必死に訴えていたのでした。そんな姿に、お父さんも思わずニヤニヤ。お互いのことが大好きな家族の、愛情溢れるワンシーンでした。

TikTokアカウント「muuchan.kawai」には、むーぎーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「muuchan.kawai」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。