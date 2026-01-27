楽天モバイルは27日14時頃から、通信サービスに障害が発生していると明らかにした。関東の一部エリアで、利用しづらい、もしくは利用できない状況が続いているという。

楽天モバイルによると、影響を受けているのは、茨城県、神奈川県、埼玉県、栃木県、東京都、山梨県の一部。

「Rakuten最強プラン」や「スーパーホーダイ」、「組み合わせプラン」、楽天回線MVNOなど、楽天回線を利用したサービスにおいて、データ通信や音声通話に影響が出ている。また、音声通話については、緊急通報も利用しづらい、もしくは利用できない可能性があるとしている。

楽天モバイルは、原因について確認中で、復旧の見通しは27日16時頃としている。緊急通報が必要な場合は、固定電話や公衆電話、他社回線の利用を案内しており、データ通信についてもWi-Fi環境の利用を呼びかけている。

【追記 2026/01/27 17:28】

楽天モバイルは17時に第4報として、復旧の見通しを27日18時30分頃へ更新した。あわせて、原因については、NTT東日本のデータセンターにおける電源障害の影響によるものだと明らかにしている。