王朝ドジャースを止めるのは誰だ⁉　MLB公式がナ・リーグ球団を格付け　対抗馬一番手は再建のメッツ

ドジャースを止めるのは誰だ。ワールドシリーズ2連覇を果たしたドジャースは、このオフのストーブリーグでも大型補強に成功した。フリーエージェント（FA）市場で人気が集中した前アストロズのカイル・タッカーを獲得。課題のブルペンには、メッツ守護神だったエドウィン・ディアスを加えた。もはや死角なしに映るチームに対し、どこが対抗馬となり得るのか。『MLB公式サイト』が「ドジャースを倒す可能性が最も高いナ・リーグの“挑戦者”ランキング」と題した特集を掲載した。

一番手に名前を挙げたのはメッツだ。近年は大型補強が実らず、昨季は83勝79敗のナ・リーグ東地区2位に終わり、プレーオフ進出を逃した。しかし、このオフはチームを一度解体し、より力強さを持つ再建に成功した。

「メッツのこのオフは奇妙だったが、最終的には魅力的なものになった」

そう評価した動きは、まず抑えのディアスは引き留めず、トレードで生え抜き外野手のブランドン・ニモをメッツに放出した。その交換要員としてレンジャーズから正二塁手としてマーカス・セミエンを獲得。ホワイトソックスからは正中堅手候補のルイス・ロベルトJr.も獲得した。FAでは前マリナーズのホルヘ・ポランコ、前ブルージェイズのボー・ビシェットを獲得し、一、三塁を任せる見込み。先発の柱にブルワーズとのトレードでフレディ・ペラルタも獲得した。

顔ぶれが一新するようなアグレッシブな補強。「守備に大きなリスクを取っているが、歴史をつくる可能性もある」と高く評価した。