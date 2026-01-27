Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë
¡Ö»ä¤¬2·î4Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ç90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£²ù¤·¤¤Èá¤·¤¤ÀÚ¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë²Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ï¢¤ìÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¸½ºß¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

Íè·î90ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁáµª¹¾¤µ¤ó¤¬27Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î¸½¾õ¤Ë¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿Âå¤â¤Î¼óÁê¤¬Âè°ì¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£