バスケットボールの選手らがモテ男を巡って戦います。

Bリーグの公式サイトが27日、バレンタインデーに向け「モテ男No.1決定戦」を開催することを発表しました。

今年で10年目を迎える「モテ男No.1決定戦」。全国各地のB1からB3の計55クラブが代表選手を1人ずつエントリーし、ファンによる投票で決まる今大会。モテ男No.1グランプリを決めるのはもちろん、フォトジェニック賞やナイスキャラで賞、スマイルまみれ賞など10個の賞が与えられます。

個性豊かな55人の選手がエントリー。昨季王者となった宇都宮ブレックスからは25歳のシューティングガードの高島紳司選手、渡邊雄太選手や富樫勇樹選手が所属する千葉ジェッツからは19歳のポイントガード瀬川琉久選手が出場します。瀬川選手と同じく最年少にアルティーリ千葉の渡邉伶音選手も参加します。

公式サイトには各選手のベストショットの他、キャッチコピーや広報からのとっておき情報などが記載され、試合で戦う選手の思わぬ一面がかいま見られます。

投票期間は2月2日から10日、結果は2月14日に発表されます。