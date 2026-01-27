お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が、昨年がんを公表した相方の石橋貴明から連絡が来たことを明かし、その内容が注目を集めている。

木梨は２７日にインスタグラムを更新し、「とんねるず方面！ワンフー＆世代のみな様にちゃんのりからお知らせ！！とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と」とコメント。

「オっトっトっトっ！！武道館からの…ラスト？ライブだ〜！！いつだ！どこだ、それはオイオイ〜〜！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！体調いいな！？ナオッタゼ〜！！」とライブに言及し、「今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？嵐と一緒にライブ？藤井風くんとワールドツアー？野猿？矢島？ジョージ山本＆憲三郎？リトルキッス？関東裸会？ＳＥＩＫＯ＆Ｃｒａｚｙ．Ｔ？あじさい？フミヤ＆ヒロミ曲？所さん？宇崎さん？光石研？レオン？田中あいみ？山西？青山新？セットリスト俺？ 本当の情報解禁、リーダー石橋から！！」とつづった。

石橋は昨年４月に食道がんと咽頭がんを公表し、活動を休止。復帰し、ライブ開催をにおわせる投稿にフォロワーは「歓喜」「泣いてます」「来年！待てない！」「待ってました！！！」「マジっすか！？タカさんから」「貴明さんの体調も回復していると思って良いのでしょうか？嬉しすぎます」と期待の声が上がっている。