Ｊ１の千葉は２７日、千葉市内で公開練習を行った。選手たちはハーフコートで１１対１１を行うなど、開幕に向けて強度の高いメニューで汗を流した。

Ｊ１初挑戦のＤＦ河野貴志はフルメニューを消化。「いい感じでここまできている」と順調な仕上がりをうかがわせた。チームはオフシーズンがＪ６０クラブの中で最も短い関係で、Ｊ１唯一のキャンプなしで調整を進めているが「いい練習ができている」とうなずく。３１日に行われる柏とのプレシーズンマッチに向けて「まずはそこで自分たちの１００パーセントをぶつけたい」と意気込んだ。

プロ８年目でつかんだＪ１の舞台。Ｊ１で対戦したい相手には、関西大の同級生で日本代表選出経験のある広島・荒木隼人を挙げ、「一緒のピッチでやりたいね、とはずっと言っていた。昇格が決まったときはメッセージももらった。やっと僕が彼の舞台にたどり着いたというか、彼とするのが一番楽しみ」と半年後の対戦を待ち望んだ。

今月１６日には結婚を発表。好きな新妻の手料理は「チキンオーバーライス、れんこんのはさみ焼き、グラタン」と３品を即答。「味付けも僕好みで奥さんが作るのがおいしいです」と白い歯をみせた。また、一家を支える存在として「守らなくてはいけないものが増えたので責任や覚悟は今までとは違う」と力強く語った。