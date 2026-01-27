ボクシングの帝拳ジムが２７日、都内で会見を開き、３月１５日に横浜・ＢＵＮＴＡＩでＷＢＡ世界バンタム級１位ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）と同級４位・増田陸（２８＝帝拳）が対戦する同級挑戦者決定戦と３大世界戦を行うことを発表した。

リモートで参加した元世界５階級制覇王者のドネアは、ノンタイトル戦ながらレジェンドとして世界戦を押しのけてメインイベントに登場する。２戦連続日本での試合で、昨年１２月に行った前戦は同級王者・堤聖也（角海老宝石）に激闘の末に判定負け。試合間隔が約３か月と短く、ダメージの回復具合が気になるところだが「自分自身の強さの一つに回復の早さがある。常に健康であることも恵まれているが、しっかり回復できている。トップ選手と戦ってきた経験もあるので、それも生かして回復に努めている」と衰え知らすの回復力をアピールした。

４３歳の高齢で連敗となると進退も気になるところだが「自分自身は戦い続けるというマインドでいる。リングの中にいたい。その思いが一番強い」と現役へのこだわりは強い。対戦相手の増田については「とても強い選手と認識している」と話し、「だからこそ、エキサイティングな試合が見せられると思う」と意気込みを示した。

一方の増田は９勝（８ＫＯ）１敗の戦績を残す帝拳ジムのホープ。ドネア―堤戦は会場で観戦したといい「ドネア選手の年齢についての意見が多かったですけど、予想を覆す、ここまでいい動きをするんだという印象と、パンチのタイミング、特に左フックはフィリピーノ・フラッシュ（ドネアの愛称）健在と感じました」と感想を語った。

世界に王手をかけるレジェンド超えに「非常にワクワクしています。強い選手を相手にどれだけ自分を高められるかにかかってくると思うので、その点も含めて自分自身に期待をしています。この試合をクリアして世界へコマを進められるよう、自分の仕事に集中して取り組んでいきたい」と闘志を燃やした。

３大世界戦はＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７＝帝拳）に同級４位・高田勇仁（２７＝ライオンズ）が挑戦、ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ノックアウトＣＰフレッシュマート（３５＝タイ）に同級３位・岩田翔吉（２９＝帝拳）が挑戦、ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７＝米国）に同級１１位・飯村樹輝也（２８＝角海老宝石）が挑戦する。

この興行はＵ―ＮＥＸＴが生配信する。