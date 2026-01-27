Ｆ１の合同テスト初日（２６日、スペイン・バルセロナ）でレッドブルのアイザック・ハジャール（フランス）がトップタイムを叩き出したと、スペイン紙「アス」が報じた。

今回の合同テストは無観客、非公開で５日開催される。各チームとも期間内の３日間しか走行できない。初日はレッドブルと姉妹チームのレーシングブルズ、メルセデス、アルピーヌ、ハースなどが参戦した。テストの詳細は公表されていないものの、同紙は「本紙は当日のタイムシートを入手した」とし、ハジャールが１分１８秒１５９でトップだったという。

２位はメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）で１分１８秒６９６、３位はアルピーヌのフランコ・コラピント（アルゼンチン）の１分２０秒１８９。同紙はまだ初期テスト段階ではあるものの「２０２５年バルセロナ大会でピアストリ（マクラーレン）がポールポジションを獲得したタイム（１分１１秒５４６）には遠く及ばない」と指摘した。

その上で初日トップタイムだったレッドブルについて「これらのマシンは、少なくとも初期段階では、先代マシンよりも最大４秒遅くなると予想されている」と報じた。

またアウディのガブリエル・ボルトレート（ブラジル）が２８周目でメカニカルトラブルで赤旗中断となり、レーシングブルスのリアム・ローソン（ニュージーランド）も「同様のトラブルに見舞われたが、コースに復帰することができた」と伝えていた。