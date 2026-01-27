井上咲楽「大好きな鍋」白菜たっぷり“ピェンロー”披露「お店みたい」「真似したくなる」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの井上咲楽が1月26日、自身のInstagramを更新。大好きな鍋料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「お店みたい」とろけた白菜がぎっしりピェンロー鍋
井上は「大好きな鍋ピェンローを作りました」とつづり、中華鍋・ピェンローの写真や作る過程の様子を投稿。前日から干し椎茸で出汁を取り、時間をかけて白菜がとろけるまで煮込んでからごま油を回し入れてスープを作る工程を紹介している。「味付けは塩と七味だけでとっても美味しい。時間はかかるけど、慌てずに作ることが重要な気がします」と調理のポイントも明かしている。
この投稿には「真似したくなる」「体が温まりそう」「丁寧な暮らしが素敵」「シンプルなのにおいしそう」「お店みたい」「冬にぴったり」「料理上手」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆井上咲楽、大好きな鍋を披露
◆井上咲楽の投稿に反響
