村重杏奈、スタイル際立つヘソ出しコーデ披露「ボーイッシュでセクシーなの強い」「攻めてる」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの村重杏奈が1月26日、自身のInstagramを更新。へそ出しスタイルの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「着こなせるのすごい」ボーイッシュなへそ出しコーデ
村重は「皆さんは自分でもびっくりするくらいマヌケな声出た事ありますか？」と切り出し、「海外ならではなザ！クッキー！！をゲットしたので食べるの楽しみにしてたんです。早く食べたすぎて箱もボロボロになるくらいの勢いで開けたんです。出てきたの素材。めちゃくちゃ素材。もうめちゃくちゃにマヌケな声でました」と海外でのエピソードを告白し、オフショットを公開。ストライプ柄のセットアップにキャップを合わせ、引き締まったお腹をのぞかせたコーディネートを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「印象変わる」「おしゃれ」「ボーイッシュでセクシーなの強い」「攻めてる」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元アイドル「着こなせるのすごい」ボーイッシュなへそ出しコーデ
◆村重杏奈、美スタイル際立つへそ出しコーデ公開
村重は「皆さんは自分でもびっくりするくらいマヌケな声出た事ありますか？」と切り出し、「海外ならではなザ！クッキー！！をゲットしたので食べるの楽しみにしてたんです。早く食べたすぎて箱もボロボロになるくらいの勢いで開けたんです。出てきたの素材。めちゃくちゃ素材。もうめちゃくちゃにマヌケな声でました」と海外でのエピソードを告白し、オフショットを公開。ストライプ柄のセットアップにキャップを合わせ、引き締まったお腹をのぞかせたコーディネートを披露している。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「印象変わる」「おしゃれ」「ボーイッシュでセクシーなの強い」「攻めてる」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】