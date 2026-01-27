川崎希「はじめて外出先での離乳食」0歳次女の食事ショット公開「食べさせ方がリアル」「仕事と育児の両立すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの川崎希が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の食事の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元AKB「食べさせ方がリアルで共感」外出先で離乳食与える様子
1月13日頃から生後半年を迎えた次女用の離乳食についてSNSを更新し、話題を呼んでいる川崎。今回の投稿では「きょうは離乳食の時間帯に お仕事があって はじめて外出先での離乳食」と報告し、外出先で次女に食事を与える様子を公開。スプーンで離乳食を運ぶ手元や、食事を待つ次女の愛らしい表情を収めた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「外出先での離乳食は大変ですよね、お疲れ様です」「食べさせ方がリアルで共感しかありません」「一生懸命食べている姿が可愛すぎます」「仕事と育児の両立すごい」「次女ちゃんの表情に癒やされます」「同じ子育て世代として励みになります」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎希、次女との外出先での離乳食ショットを披露
◆川崎希の投稿に反響
