¥×¥íÌîµå¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¶Ø»ß¡×¤Ë¼±¼Ô¤â»¿Æ±¡¡»àµå¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤â»ýÏÀ...»î¹çÃæ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡Ö²þ¤á¤Æ¼Õºá¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¡Ê67¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤ÎÁª¼êÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¶Ø»ß¡×¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤é¤Î»þ¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»î¹çÁ°¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁª¼ê¤é¤Î¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼êÆ±»Î¡¢¥³¡¼¥ÁÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç·×14Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¹âÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö²¶¤é¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ê¸µÃæÆü¡¢ºå¿À¡¢³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Î¡ËÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ø°§»¢¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¡£°§»¢¤È¤«¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÈ³¶â¤À¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¡£WBC¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤È¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤È¸ò¤ï¤ë¡£¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤é°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¶ß¤òÀµ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¡£Àï¤¦¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö°§»¢¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñ¼á¤°¤é¤¤¤Ë¡×
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìîµå¤Î¸ø¼°¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤¿¸øÇ§Ìîµåµ¬Â§¤Ç¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¡¢»î¹çÃæ¤òÌä¤ï¤ºÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¿ÆËÓÅªÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¡×¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Áª¼ê¤é¤Î¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¶Ø»ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö12µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤¬Áí°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀï¤¦»Ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¦½¸ÃÄ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ê´ð½à¤ò¡Ë1ÈÖ¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¡£ËÜÅö¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¡£°§»¢¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñ¼á¤°¤é¤¤¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¶Ø»ß¡×¤Ë´ØÏ¢ÉÕ¤±¡¢»àµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤â¼Õ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£»î¹çÃæ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¹çÃæ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢²þ¤á¤Æ¼Õ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹üÀÞ¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥±¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼Õºá¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¡£¤¿¤«¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤ËÎ¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¶Ø»ß¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£³ÆµåÃÄ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£