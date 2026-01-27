【ちょこんとフィギュア「2026年 NEW YEAR キャンペーン」】 開催期間：2月8日23時59分まで ※定員に達し次第終了

DMM.comが運営する「DMM.make 3Dプリント」は、写真1枚で愛するペットの3Dフィギュアを作成できるサービス「ちょこんとフィギュア Powered by DMM.make 3D PRINT」において、2025年9月29日のサービス開始より4か月で、累計注文数が3,000件を突破したことを発表した。

「ちょこんとフィギュア」は、最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、オーダーメイドでありながら、業界平均の約10分の1という画期的な価格（税込1,980円～）と短納期を実現したサービス。

また発表にあわせて、毎日100名限定で通常価格から最大20％OFFとなる「2026年 NEW YEAR キャンペーン」を、2月8日まで開催する。

1日100名限定、通常価格から最大20％OFFになる「2026年 NEW YEAR キャンペーン」を開催！

開催期間：2月8日23時59分まで ※定員に達し次第終了

対象者：毎日100名限定（合計2026名）

内容：通常価格より最大20％OFFで提供

条件：合計4,400円以上の購入で割引が適用される

期間中は、合計4,400円以上の購入した人を対象に、毎日100名限定で通常価格より最大20％OFFで提供される。

※期間中であれば、複数個注文した場合も、キャンペーン価格が適用されます。

※キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合がございます。

□「2026年 NEW YEAR キャンペーン」詳細ページ

「ちょこんとフィギュア」について

本サービスは、最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、業界平均の約10分の1という画期的な価格（税込1,980円～）を実現。これまで手が出しにくかったペットフィギュアを、誰もが気軽に”ウチの子”との思い出としてカタチにできるサービスとなっている。

□「ちょこんとフィギュア」公式サイト

写真1枚で、手のひらサイズの立体的なペットフィギュアがつくれる！

スマートフォンなどで撮影したペットの写真を1枚アップロードするだけで、手のひらサイズの、フルカラー3Dフィギュアを作成することができる。顔と全身がはっきり写っている画像をアップロードすることで、よりクオリティの高いフィギュアを作ることが可能。

良い写真の例

悪い写真の例

業界平均の約10分の1。誰もが手が届く価格を実現！

最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、業界平均の約10分の1（税込1,980円～）という画期的な価格を実現。これまで高価で手が出しづらかったペットフィギュアを、誰もが気軽に楽しめる。

注文から最短2週間でフィギュアをお届け！

お気に入りの写真をアップロードして、フィギュアのサイズを選ぶと、注文完了となる。後日、AIによって生成された3Dデータの画像をメールで送信される。メールが届いてから、そのデータをフルカラーの3Dプリントで造形。最新技術を駆使することによって、オーダーメイドでありながら最短2週間という短納期を実現している。

サービス利用の流れ

(C)DMM All Rights Reserved.