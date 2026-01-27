「自分のネイルサロンを始めたんだ」──昨年の初春、中学生時代に埋めたタイムカプセルを開ける同窓会行事で、小松本遥さん（31）は笑顔で同級生にそう語った。その後まもなく新しい命を授かり、順風満帆だった人生に翳りが見えたのは夏頃のことだ。

「会いたい」

2024年に別れた元交際相手、大内拓実容疑者（28）からの突然の連絡だった。すでに解消したはずの関係の"再構築"を迫るような男の言葉に、小松本さんはすぐ「会いたくない」と突きつけた。この意思表示が、数か月後に起きる凄惨な事件の"引き金"になってしまった──。

2人の出会いは水戸市随一の繁華街。小松本さんはネイルスクールで資格の勉強するかたわら、学費や事業資金のために、とある飲食店でバイトを始めた。そして2024年、店に訪れた大内容疑者と知り合った。

客と店員という垣根を越え、いつしか2人は交際関係に発展。容疑者にとっては"初彼女"だったようで、その浮かれぶりに周囲の人間もすぐに気づいた。

「4年ほど前から、高校の友達なんかとたびたびお店に来てくれていました。そのうち、一度だけ彼女（小松本さん）と飲みにきたことがあって。周りからよく『彼女ができたことない』とイジられていたから、彼女ができたことが嬉しかったんでしょうね。出会ってすぐくらいのタイミングだったと思う。

奥の席に座っていたんですが、付き合いたてということもあってか、見るからに幸せそうでした。お酒も彼が奢っていましたよ」（飲食店関係者）

2人は2024年の年内には破局。翌夏、前出のとおり容疑者は小松本さんにSNSや電話で連絡を試みたがこれを拒否された。願望を叶えられなかった男がその後、選んだ手段はストーカーだった。大手紙社会部記者の解説。

"GPSぬいぐるみ"を送り…

「大内容疑者は昨年10月ごろから、知人に小松本さんの自宅の場所を聞いて回っていた。事件の数日前には小松本さんの実家に、位置情報がわかるGPSタグつきのぬいぐるみが『置き配』されており、その後、事件が起きるまで小松本さんのアパートに保管されていた。茨城県警は男が小松本さんの居場所を周到に調べ、計画的に犯行に及んだとみて捜査しています。

また、内容が判明していないが、昨年7月に小松本さんから県警に相談の電話があった記録も残っている。10月以前から、小松本さんが"つきまとい"に気づいていた可能性もあります」

事件の発覚は2026年を迎える約5時間前。仕事先から帰宅した小松本さんの夫（27）がアパートの玄関を開けようとすると、いつもは閉まっているドアが開けっぱなしになっている。異変を感じた夫が急いでドアを開けると、そこには愛する妻が無惨な姿で横たわっていた。

「玄関には大量の血痕があり、壁にも血が付着していたといいます。首の刺し傷に加え、頭部を鈍器で強く殴られたような痕も確認された。複数の凶器が使われたとみられていますが、関係先からそれらしきものは押収されておらず、容疑者が証拠隠滅のため処分した可能性もある。

また小松本さんは妊娠中で、お腹の赤ちゃんをかばおうとした際にできた"防御創"と思われるアザや切り傷も十数か所あったことから、必死に抵抗したとみられます」（同前）

容疑者が逮捕されたのは、それから約3週間後のことだ。

事件当日はツーリングに？

「90名体制の捜査は難航こそしたが、年が明けた早い段階で、県警は男に目星をつけていた。現場付近の防犯カメラ映像の洗い出しや被害者のスマホ解析、関係者への聞き込みを丁寧に続け、状況証拠を積み上げたといいます」（同前）

逮捕の10日前となる1月11日、捜査関係者が向かった先は容疑者の実家。午前中から捜査員らが集まり、家宅捜索や男の自家用車の押収が行われた。

「男は事件当日、車で事件現場付近まで訪れ、その場を後にしたことが捜査で判明した。付近の防犯カメラには事件の数日前にも、容疑者の自家用車とみられる車が映っているといい、"下見"をした可能性もある」（同前）

一方、殺人容疑にかけられた大内容疑者は疑いを"全面否定"。調べに「事実無根」と言い放った。強気の供述が続くなか、報道関係者の間ではこんな情報も囁かれていた。キー局事件担当記者の話。

「『事件当日は（容疑者と）一緒にツーリングをしていた』と話しているバイク仲間がいるらしい」

NEWSポストセブンがこの"バイク仲間"とみられる男性に取材を試みたところ、母親がこう応対した。

「私では詳しいことはわからないのですみません。でも、息子に聞いたとしても何も言わないと思いますよ。息子とはツーリング仲間で、よく一緒にバイクを乗っていたことは間違いありません。

大内さんとは私もお会いしたことがありますけど、とってもいい子でした。そんな悪いことをするような子じゃないんです……」

身勝手な理由からストーカーを始め、ついには殺人を選んだ大内容疑者。犯行の動機は"歪んだ好意"からだったのか──。

いずれにせよ今後、厳しい司法の裁きが待っていることだろう。

