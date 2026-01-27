ナノ・ユニバースのセレモニー新提案♡2026SSで叶える大人の品格スタイル

入学式をはじめとする特別な一日は、きちんと感だけでなく自分らしさも大切にしたいもの。ナノ・ユニバースから、そんな想いに寄り添う2026年春夏のセレモニースタイルが登場します。品のある佇まいに今らしい抜け感を添えたコーディネートは、晴れの日はもちろん、その先の日常にも自然に溶け込むのが魅力。肩ひじ張らず、でもきれいに決まる大人の装いに注目です♡

女性らしさと品格を両立した装い

ウィメンズスタイルでは、柔らかなトーンや軽やかなレイヤードで華やかさを表現。Style1は上品さが際立つセットアップにアウターを合わせ、きちんと感の中に優しさを感じさせるコーディネートです。

Style2はジレを主役に、動きのあるレイヤードでセレモニーシーンに程よい華やぎをプラス。式典後の食事や通勤など、幅広いシーンで活躍します。

【Women’s Style1】



＜ラインナップ＞

OUTER:23,100円(税込)

SETUP:20,900円(税込)

SHOES:9,900円(税込)

ACCESSORY:4,400円(税込)

【Women’s Style2】



＜ラインナップ＞

GILET:15,950円(税込)

TOPS:12,100円(税込)

SKIRT:16,830円(税込)

男性は控えめに魅せるモダン感

【Men’s Style1】



＜ラインナップ＞

JACKET:18,920円(税込)

KNIT:12,650円(税込)

PANTS:14,850円(税込)

SHOES:24,200円(税込)

BAG:14,850円(税込)

【Men’s Style2】



＜ラインナップ＞

JACKET:18,920円(税込)

SHIRT:11,000円(税込)

PANTS:14,850円(税込)

SHOES:25,300円(税込)

BAG:9,900円(税込)

TIE:8,470円(税込)

メンズスタイルは、素材や柄でさりげなく個性を演出。Style1は控えめなチェックのジャケットで、落ち着きのあるモダンな印象に。Style2はウール×シルクの上質な素材感が、大人の余裕を感じさせます。

セレモニーにふさわしい端正さと、普段使いできる汎用性を兼ね備えたラインアップです。

セレモニーから日常へつながる一着

ナノ・ユニバースの2026SSセレモニースタイルは、特別な日を自然体で迎えたい大人にぴったりの提案。式典だけで終わらず、その後の日常にも寄り添うデザインが揃います。

自分らしさを大切にしながら、品よく整える装いで、新しい一歩を軽やかに踏み出してみてはいかがでしょうか♪