ナノ・ユニバースのセレモニー新提案♡2026SSで叶える大人の品格スタイル
入学式をはじめとする特別な一日は、きちんと感だけでなく自分らしさも大切にしたいもの。ナノ・ユニバースから、そんな想いに寄り添う2026年春夏のセレモニースタイルが登場します。品のある佇まいに今らしい抜け感を添えたコーディネートは、晴れの日はもちろん、その先の日常にも自然に溶け込むのが魅力。肩ひじ張らず、でもきれいに決まる大人の装いに注目です♡
女性らしさと品格を両立した装い
ウィメンズスタイルでは、柔らかなトーンや軽やかなレイヤードで華やかさを表現。Style1は上品さが際立つセットアップにアウターを合わせ、きちんと感の中に優しさを感じさせるコーディネートです。
Style2はジレを主役に、動きのあるレイヤードでセレモニーシーンに程よい華やぎをプラス。式典後の食事や通勤など、幅広いシーンで活躍します。
【Women’s Style1】
＜ラインナップ＞
OUTER:23,100円(税込)
SETUP:20,900円(税込)
SHOES:9,900円(税込)
ACCESSORY:4,400円(税込)
【Women’s Style2】
＜ラインナップ＞
GILET:15,950円(税込)
TOPS:12,100円(税込)
SKIRT:16,830円(税込)
男性は控えめに魅せるモダン感
【Men’s Style1】
＜ラインナップ＞
JACKET:18,920円(税込)
KNIT:12,650円(税込)
PANTS:14,850円(税込)
SHOES:24,200円(税込)
BAG:14,850円(税込)
【Men’s Style2】
＜ラインナップ＞
JACKET:18,920円(税込)
SHIRT:11,000円(税込)
PANTS:14,850円(税込)
SHOES:25,300円(税込)
BAG:9,900円(税込)
TIE:8,470円(税込)
メンズスタイルは、素材や柄でさりげなく個性を演出。Style1は控えめなチェックのジャケットで、落ち着きのあるモダンな印象に。Style2はウール×シルクの上質な素材感が、大人の余裕を感じさせます。
セレモニーにふさわしい端正さと、普段使いできる汎用性を兼ね備えたラインアップです。
セレモニーから日常へつながる一着
ナノ・ユニバースの2026SSセレモニースタイルは、特別な日を自然体で迎えたい大人にぴったりの提案。式典だけで終わらず、その後の日常にも寄り添うデザインが揃います。
自分らしさを大切にしながら、品よく整える装いで、新しい一歩を軽やかに踏み出してみてはいかがでしょうか♪