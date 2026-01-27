ぴよりんのバレンタインが今年も可愛い！限定スイーツ＆クッキー缶

名古屋名物として親しまれる「ぴよりん」から、バレンタインシーズンを彩る期間限定スイーツが登場します。ラズベリーの甘酸っぱさが魅力の「バレンタインぴよりん」と、見た目も華やかなクッキー缶は、大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのごほうびにもぴったり。写真映えと味わいを両立した、今だけの特別なラインアップに注目です♡

甘酸っぱさが主役のバレンタインぴよりん

バレンタイン限定で登場する「バレンタインぴよりん」は、ラズベリーのババロアで、名古屋コーチン卵を使ったホワイトチョコプリンといちごのジュレを包み込んだ一品。

クラムにもいちごを使用し、爽やかな酸味とまろやかな甘さが絶妙に重なります。やさしいピンク色のビジュアルは、近年の“自分用・ギフト用の多様化”や写真映え志向を反映した、この季節ならではの仕上がりです。

バレンタインぴよりん



価格：550円（税込）

販売期間：2026年2月4日（水）～2月14日（土）

販売時間：

ぴよりんshop（名古屋駅）9時～／12時～／15時～／18時～

ぴよりんshopアトリエ店（勝川）13時～

贈って嬉しい華やかクッキー缶

「ひよりの手作りクッキー缶（バレンタインVer）」は、厳選素材で丁寧に焼き上げた7種類の本格クッキーを詰め合わせ。

苺ミルククッキーやピスタチオと苺のクッキー、ディアマンダブルショコラなど、食感や風味の違いを楽しめます。

バレンタインをイメージした華やかなデザイン缶は、食べ終わった後も小物入れとして使えるのが嬉しいポイントです。

ひよりの手作りクッキー缶（バレンタインVer）



価格：3,500円（税込）

販売期間：

ぴよりんshop（名古屋駅）2026年2月11日（水）～2月14日（土）

ぴよりんshopアトリエ店（勝川）2026年2月7日（土）～2月14日（土）

ぴよりんと過ごす甘いバレンタイン

ぴよりんのバレンタイン限定商品は、甘酸っぱさと可愛らしさを兼ね備えた、この時期だけの特別な存在。想いを伝えるギフトにも、自分をねぎらうごほうびにも寄り添ってくれます。

数量・期間限定だからこそ、気になる方は早めにチェックして、心ときめくバレンタインのひとときを楽しんでみてください♡