¡Ú °Ë½¸±¡¸÷ ¡ÛÃæ³Ø¹»Ë¬Ìä¤ÇàÁ°¸þ¤¤ÊÉÔÅÐ¹»á¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Î·Ð¸³¤¬¤Î¤Á¤Ë¤ªÃý¤ê¤Î¾¦Çä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤Î¡ÖÈøÌÚ¥Þ¥Þ¡×¤³¤ÈÈøÌÚÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤ËÅÐÃÅ¡£ÅÔÆâ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤ËÄÌ¤¦Ãæ³ØÀ¸¤È³¨ËÜ¾Ò²ð¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤±¿¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ëÅìµþÅÔ¤Î»ö¶È¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÈÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬¶µ¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÀèÀ¸¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÜ¤¬¿´¤ò°é¤Æ¤ë¡×¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤Î¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢à¤³¤ÎËÜ¤ÏÊ¸»ú¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç³¨¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ¤À¤È¤¤¤¦judaidaºî¤Î¡Ø¤Î¡Ù¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¡¡¤Î¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¡¤Î¡¡¥³¡¼¥È¡¡¤Î¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¡¡Ãæ¡¡¤Î¡¦¡¦¡¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤È¸ÀÍÕ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ë½õ»ì¡Ö¤Î¡×¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë³¨¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¸å¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¡¢à¥Æ¥¹¥È¤Î¹ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤·¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾ï¼±Åª¡£¤±¤É¡¢³¨ËÜ¤È¤«Êª¸ì¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤Ç¤¹á¤È¾Ð´é¤Ç³¨ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÎÙ¤ÎÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬à¤¤¤«¤Ë¤â°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤³¤ì¤Ç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç1¥«·î¤¯¤é¤¤Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ëá¤È±þ¤¸¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÈÈøÌÚ¤µ¤ó¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ïà¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡Êµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³Ø¹»Ë¬Ìä¤Ë¡Ë¤Ê¤ó¤«¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£á¤È¾Ð´é¡£à³Ø¹»¥¤¥³¡¼¥ë¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤±¤ê¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Î²ô¤Î¾ì½ê¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Á°¤ËÎ©¤Ã¤Æ(À¸ÅÌ¤«¤é)¼êºî¤ê¤Î¤ªÎé¾õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤Ï²¿¤è¤ê¤â¸·¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢³Ø¹»¤Ç¡ªá¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢à³Ø¹»¤Ë²¿¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥«¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢Âç¤¤¤¿ÍÁ´ÂÎ¤Ë¶²ÉÝ´¶»ý¤Ã¤¿¤ê¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡Äá¤È¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤Ë¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¸ÉÎ©¤·¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î»þ´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤ÏÁá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Íá¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£à¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Æ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤¢¤¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥à¡¼¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤ì¤¾¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£Â¿´¶¤Êº¢¤À¤«¤é¡Ê¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¿¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Ãë¤Þ¤Ç¿²¤¿¤ê¤È¤«á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÉÔÅÐ¹»»þÂå¤ò¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÉÔÅÐ¹»¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢à(¿Æ¤¬)¡Ö½Ð³Ý¤±¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤È(¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿)¡£Åö»þ¡¢Åìµþ¤ÇÃë´Ö¤«¤éÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï±Ç²è´Û¤«´óÀÊ¡£Åö»þ¡¢±Ç²è´Û¤ÏÊäÆ³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«´óÀÊ¤Ë¤ÏÊäÆ³¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤Î¡£¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤ËÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃý¤ê¤Î¾¦Çä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿á¤È¡¢¼«¿È¤Îà¤¤¤Þá¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
