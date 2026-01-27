TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡¢ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥µ¥ß¥Ã¥È(R)2026¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê ¡Û ¡Ö¤È¤Ó¤­¤ê¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¡×¡¡·ëº§È¯É½¸å¡¡½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡¤­¤ó¤Ë·¯¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¥®¥ã¥°¤â¤µ¤¯Îö



3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥µ¥ß¥Ã¥È(R)¡×¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿ÌßÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢­à·ëº§È¯É½¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...­á¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¡£
 



SNS¤Ë¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢­à¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Õ¥©¥È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¹­á¤È¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 



¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µ­¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¡£­à¤È¤Ó¤­¤ê¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£±ßËþ¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤­¤Þ¤¹­á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¤Þ¤¿¡¢µ­¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª½Ë¤¤¥®¥ã¥°¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤­¤ó¤Ë·¯¤Ï­à¤¢¤ê¤Þ¤¹­á¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÃÇ¸À¡£¤½¤·¤ÆÈ¯¤»¤é¤ì¤¿­à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼­á¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Ë¡¢ÌßÅÄ¤µ¤ó¤Ï­à¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿­á¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û