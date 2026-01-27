Î©Ï²ÏÂµÁ»á¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂçÊÑ¿È¡¡ÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Î¾ò·ï¤È¤Ï
¡¡ÃæÆü¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬ÃæÆüÁ°´ÆÆÄ¡¦Î©Ï²ÏÂµÁ»á¡Ê56¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÎ©Ï²ÏÂµÁ¤È²ÃÆ£°¦¤ÎÏÂ¤°¦¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¾Æ¤ÆùÅ¹¡Ö¼ù°ì¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£2¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ç122»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦261¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢58ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÈäÏª¤·¤Æ»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©Ï²»á¤Ï¡Ö4·î¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ê²¼¤«¤é¾å¤Ë¡Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤ó¤Ê¡¢Äã¤á¤·¤«¡×¤ÈºÇ½é¤ÏÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÈà¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤·¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤³¤ì¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤è¤Í¡£¥ì¥Ù¥ë¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡Ë¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¡£²¿¤È¤«ÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÎ¨¤Î³ä¤Ë¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡Ë¥é¥ß¥ì¥¹¤â¤½¤¦¡£ºÇ½é¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¨¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æþ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡£¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤¨¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÀäÂÐÌµÍý¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï¡Ë¿ô»ú¤Î³ä¤Ë¤Ï°õ¾ÝÅÙ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê³°¹ñ¿Í¤Ï¡Ë½ç±þÀ¤È¤¤¤¦¤«ÂÐ±þÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿