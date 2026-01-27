ボクシングのトリプル世界戦が３月１５日、横浜市の横浜ＢＵＮＴＡＩで行われることが２７日、発表された。

世界ボクシング機構（ＷＢＯ）ライトフライ級前王者で、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）同級３位の岩田翔吉（帝拳）は王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に挑戦。ＷＢＯフライ級１１位の飯村樹輝弥（角海老宝石）は王者のアンソニー・オラスクアガ（米）に初挑戦する。世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ミニマム級王者の松本流星（帝拳）は同級４位の高田勇仁（ライオンズ）との再戦となる初防衛戦に臨む。また、ＷＢＡバンタム級４位の増田陸（帝拳）は同級１位ノニト・ドネア（フィリピン）との挑戦者決定戦に臨む。

岩田は昨年３月の防衛戦で王座陥落し、約１年ぶりの世界戦で世界王座復帰に挑む。東京都内で記者会見した岩田は「負けて悔しい思いを経験したが、ファンの皆様の応援もあって立ち直ってボクシングに集中できている。世界王者に返り咲きたい」と決意を語った。５階級制覇の実績を持つ名選手、ドネアと対戦する増田は「ワクワクしている。強い選手を相手にどれだけ自分のレベルを引き上げることができるか。自分自身に期待している」と抱負を述べた。