28ºÐ¤ÇÀÂ¤Ã¤¿ºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬Æ°°÷120Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯±ß¤òÆÍÇË¡ªÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤¿¥×¥í3Ç¯ÌÜ¡¢½ã¿è¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÈà¤¬»Ð¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ï
²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§½©»³½ã¤µ¤ó¡Ë¡£11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢26Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¤ÇÎß·×Æ°°÷121Ëü3135¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯4601Ëü5950±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø¼°¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Î¼ç±é¤Ç¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¤µ¤ó¤âÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤ÎÎØ¤¬º£¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢±Ç²è¤Î¸¶ºîËÜ¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë14Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢21ºÐ¤ÇÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢23Ç¯7·î¤Ë28ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ºî²È¤Ç±é½Ð²È¤Ç¤¢¤ëÃæ°æÍ³Íü»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ËÂØ¤ï¤Ã¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó
* * * * * * *
¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê
£²£°£±£´Ç¯£¸·î£³Æü¡£
¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ24ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿µÂÀÏº¤Ï¡¢¥×¥í½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤Ï¡ØÀ¨¤¤¤¾¥ë¡¼¥¡¼¡ª¡Ù¤Î¸«½Ð¤·¤È¶¦¤Ë¿µÂÀÏº¤ÎÁ´¿È¼Ì¿¿¤¬¥É¥ó¡¢¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¡¢¿µÂÀÏº¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤È¶¦¤ËÊâ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
£²£°£±£µÇ¯£³·î¡£
¤Ä¤¤¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ì·³¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¿µÂÀÏº¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢°ì·³ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»î¹çÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿µÂÀÏº¤¬Ì´¸«¤¿¹Ã»Ò±à¡£¤½¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÆü¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤º¡¢Â¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¹Ã»Ò±à¤ËÎ©¤Æ¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¼¯»ùÅç¤«¤é¤Ç¤â´¶Æ°¤ÇÎÞ¤°¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ã»Ò±à¤Ê¤Î¤Ë
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¿µÂÀÏº¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ì¡¢º£Æü¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¡©¡×
¡Ø¹Ã»Ò±à¡Ù
¡Ö¤Ï¡©¡×
¿µÂÀÏº¤Ï»ä¤¬¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢
¡Ø¹Ã»Ò±à¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù
¤È¤Ü¤ä¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é»öÁ°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤³¤Á¤é¤â¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¡ÊÃø¡§Ãæ°æÍ³Íü»Ò¡¿¸¸Åß¼Ë¡Ë
¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê°ì¿Í¤Ç¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤«¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤ó¤À¡¢²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯20ºÐ¡£
µåÃÄ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Í¡£
¤è¤·¡¢¼¡¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï´ØÀ¾¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à½Ö´Ö¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ç¡¢¿µÂÀÏº¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆó·³¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¡£¾¡Éé¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö
£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶âËÜÃÎ·û´ÆÆÄ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¿µÂÀÏº¤Ï°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢Îý½¬»î¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¤¬¤à¤·¤ã¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¡È¥Ð¥ó¥È¤·¤Ê¤¤£²ÈÖ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼éÈ÷¤äÅðÎÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÈÌîÀ¸»ù¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Å¥½¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¶âËÜ´ÆÆÄ¤ò¤·¤ÆÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö²£ÅÄ¤¯¤é¤¤¤Î¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤í¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ê¤éº£Ç¯¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¡È´üÂÔ¤Î¼ã¸×¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¥°¥ó¤ÈÁý¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë»ä¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Î¿µÂÀÏº¤Ï¡¢°ì·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®»Ö¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦²÷´¶¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ä¤ëµ¤¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£²·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡ØÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡Ù¤ÎÂç¹ç¾§¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡Ö²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡×¤Ï¡¢¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤³¤½»ä¤â¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ24ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ã¤¤½÷À¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤âÇäÅ¹¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Æ24ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¿¿»Ò¡Ê¿µÂÀÏº¤Î»Ð¡Ë¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¿µÂÀÏº¤È¹çÎ®¤·¡¢À¾µÜ¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿µÂÀÏº¤ÏÌµ¸ý¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ä¿¿»Ò¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¸å¤Ê¤É¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤è¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢½ã¿è¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢¿¿»Ò¤È£³¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È²¿¤¬¤¤¤¤¡©¡×
¤Õ¤¤¤Ë¿µÂÀÏº¤¬¿¿»Ò¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¡¢¿¿»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¡Ä¡Ä¡×
Ì¼¤Ï¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤Ç¸½¶â¼çµÁ¡£ÉáÃÊ¤«¤éÄï¤Ë¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²Ô¤°¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î»þ¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»þ·×¡×
¥Ñ¥Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¿»Ò¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏÓ»þ·×¡£²Ä°¦¤¯¤Æµ¡Ç½Åª¤Ê¤ä¤Ä¡£»Å»ö¤ÇÃå¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë»Ð¤ËÂÐ¤·¡¢¿µÂÀÏº¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¸¡¼¤Ã¤È¤½¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ¸À¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¿¿»Ò¤Ï²øëÃ¡Ê¤±¤²¤ó¡Ë¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢»þ·×¤¸¤ã¤À¤á¡©¡×
¡Ö²¶¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤è¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤µ¡¢¤â¤Ã¤È¡×
¡Ö²¿¡©¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡Ö²¿¤è¡×
¿µÂÀÏº¤Ïáã¡Ê¤·¤Ó¡Ë¤ì¤ò¤¤é¤·¤¿¤è¤¦¤ËÎ¯Â©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤¡©¡×
¡Ö¤¨¡©¡×
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡ÙÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡¿ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬¡¿¡ÊC¡Ë2025¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤È°ì¿Í¤ÇÇ°²¡¤·¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤´ÈÓ¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢²¿¤½¤ì¡©¡×
¿¿»Ò¤Ïç¥¡Ê¤Õ¡Ë¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿µÂÀÏº¤Ï²¿¤âÅú¤¨¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©»ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¥¶¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Î»î¹ç¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·ÍâÆü¤Î»î¹ç¡£
¿µÂÀÏº¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¿»Ò¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÄï¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¡Ä¡Ä¡£»þ·×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ê¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¿µÂÀÏº¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£