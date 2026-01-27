横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督：秋山純さん）。11月28日に公開されると、26年1月25日までで累計動員121万3135人、興行収入16億4601万5950円を突破したことが公式より発表されました。さらに本作の主演で、新人俳優の松谷鷹也さんも第49回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞するなど、感動の輪が今も広がっています。そこで今回、映画の原作本『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）をもとにした記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊阪神タイガースに14年から19年まで在籍していた横田慎太郎さんは、21歳で脳腫瘍と診断され、23年7月に28歳という若さで亡くなりました。「息子はなんと多くの方から応援され、愛されていたのだろうか」と話すのは慎太郎さんの母・まなみさんです。今回、作家で演出家である中井由梨子さんが、ご本人たちからうかがったエピソードを元に、まなみさんに替わって綴ったノンフィクションストーリーをご紹介します。

【写真】タイガースのユニフォームを着た横田慎太郎さん

鳴り響いた一本の電話

あの日を、忘れません。

２０１７年２月。一本の電話が私たちの長い長い旅路を告げる汽笛のように鳴り響きました。慎太郎は前年のシーズンを不完全燃焼に終えたものの、年が明けてすぐに一軍の沖縄での宜野座（ぎのざ）キャンプに呼ばれていました。今年こそは、とやる気を奮い立たせていたそうです。

私は仕事が休みで朝からのんびりと家におりました。夕方から買い物にでも出かけようか、と思っていた時のことです。スマホに着信がありました。画面に慎太郎、の文字。

あまり良くない知らせのような予感がしました。そのような予感がした時は、とっさに元気に振る舞ってしまうのが私の癖です。

「あら、慎太郎！ どうしたの、元気？」

『あ、うん、元気』

電話口の慎太郎が言葉に戸惑った感じがしました。

『今日さ、病院行った』

「あ、そう。怪我？」

『ううん』

「なに」

『脳腫瘍だって』

一瞬、何を言ったのか分かりませんでした。

「え、なに？」

『の……』

それっきり、慎太郎の言葉が途切れました。心臓がドン、ドン、と内側から叩くように鳴り始めました。いったいなんなのだ、のう、しゅよう？

『もしもし、お母さんですか？』

耳慣れない男性の声が聞こえました。球団のトレーナーの方でした。

『すみません、本当に突然なのですが、大阪までいらしていただくことはできますか』

頭の中ではグルグルとさっきの慎太郎の言葉が渦巻いて、電話の向こうの声がよく耳に入りません。息子はいったいどうなってしまったのだろう。

『では、お待ちしております』

大阪にある大学病院

時が止まったようでした。考えることができず、動くこともできません。心臓はドクドクと鳴り続けています。

「とにかく……」

真之（慎太郎の父）の番号を押しました。飛行機を手配しなければ……真子（慎太郎の姉）にも連絡しなければ……。

「お父さん。今すぐ帰ってきて……」

前年の夏頃から慎太郎の原因不明の頭痛は次第に激しくなり、夜も眠れないほどになり、暮れ頃から目にも異常が見られるようになっていました。



『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（著：中井由梨子／幻冬舎）

視界に黒いラインが入る、ボールが二重に見えるといった症状で、キャンプ中もミスを繰り返し、様子がおかしいと悟ったコーチが練習を中断させて病院に行かせたそうです。

事情を知って飛んで帰ってきた夫と共に、その日のうちに飛行機に乗り、大阪へ向かいました。慎太郎と顔を合わせたのは、大阪にある大学病院の待合室でした。

キャンプを離脱し、大阪に戻って再度、精密検査を受けたとのことです。

病院の大きな自動ドアを抜けると慎太郎の担当スカウトだった田中秀太さんが待っていてくださり、私たちに駆け寄ってきました。

「どうぞ、こっちです」

秀太さんは泣き出すのをこらえるかのような表情で、急ぎ足で案内してくださいました。診察室の前のソファに座っている慎太郎は、じっと目を閉じていました。

精密検査の結果

「慎太郎」

声をかけるとハッとこちらを向き、立ち上がりました。一瞬、笑ったようでした。よく日に焼けた顔、たくましい体つき、伸びた背筋。この子のどこに病気があるの、と腹立たしいような気持ちになりました。

「大丈夫だからね」

近づいてそう言いますと息子は目を潤ませました。よく見ると、目の周りが腫れています。ああ、泣いたのか。たくさんたくさん、泣いたんだな。

「大丈夫だから」

ほどなくして診察室に呼ばれ、精密検査の結果を３人で一緒に聞きました。

「いったん、野球は忘れましょう」

担当医の言葉に、慎太郎は、少し口を開いた状態で、じっと先生の顔を見つめていました。目が左右に動いて、焦点が定まりません。何か言いたいのでしょうが、なんと言えばいいのか分からずにいる様子です。

先生は続けてこれからの治療法を説明してくださいました。手術を２回行うこと。ひとまず応急処置のための手術、そして開頭での腫瘍摘出手術。

この手術の後、再発させないための抗がん剤治療、放射線治療と続き、退院までに半年ほどの時間を要するだろうと。想像もしたくないような恐ろしい用語が次から次へと飛び出して、私はもう逃げ出したくなっていました。

「慎太郎は」

夫がふいに口を開きました。

「治りますか」

先生は頷きました。

「一緒に治しましょう」

必ずグラウンドに帰る

すると、押し黙っていた慎太郎が急に大きな声で言いました。

「先生、僕は野球がしたいんです」

一瞬言葉に詰まったように、先生は慎太郎を見つめました。

「治っても、野球ができる体でないとダメなんです」



『栄光のバックホーム』

野球ができる体。筋力と体力が充分にあり、すべての神経が健康に整った状態の体。

「野球ができる体にしてください。神経は一本も傷つけないでください」

驚くほどにはっきりと、慎太郎は言いました。先生は黙ったままでした。命が助かるかどうかの瀬戸際に、どうして野球のことなど考えられるのだろう。

しかし息子は真剣でした。まっすぐに背筋を正して先生を見て、これだけは絶対に譲らない、といった構えでした。この強さは、いったいどこから来るのでしょう。

「分かりました。もう一度野球ができるようにします」

ついに先生がそう言うと、慎太郎は「お願いします」と頭を下げ、唇をぎゅっと噛みしめました。

この時、この大学病院に阪神球団のチームドクターがいたことでスムーズに治療ができたそうなのですが、それだけではなく、球団の方が慎太郎をなんとか助けたい、と手を尽くしてくださったおかげでスムーズに入院できたことを後になって知りました。

慎太郎が誰からも期待されていて、チームの主砲として戻ってきてほしいのだという球団の想いを受けた病院は、医療チームを編成し、全力を尽くすことを約束してくださいました。

慎太郎はこうして、球団からの全面的なバックアップのもと、「必ずグラウンドに帰る」ことを前提に治療をスタートさせたのです。

※本稿は、『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。