佐久間大介、体調不良を謝罪も「今度、事情聴取させていただきます」宣言!? 「ぜひよろしくwww」
Snow Manの佐久間大介さんは1月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。情報バラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系）への欠席を謝罪するも「今度、事情聴取させていただきます」と宣言しました。
【投稿】佐久間大介、“事情聴取させていただきます”？
佐久間さんはこの投稿を引用し「皆様、ご心配をおかけしました。そして、ラヴィットスタッフの皆さん、火曜ラヴィットの皆さん、ご迷惑をおかけしてしまいすみません」と謝罪。さらに「深澤、本当にありがとう」と深澤さんに感謝しています。しかし「でも、#三味川 、、、については今度、事情聴取させていただきます」と、深澤さんの番組内でのクイズの回答に言及。仲の良さがうかがえる“イジリ”です。
ファンからは「体調大丈夫ー？」「ゆっくり休んでね」や「まさか代打がふっかさんなんて！」「事情聴取ぜひよろしくwww」「深澤さんの珍回答良かったですww」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ご迷惑をおかけしてしまいすみません」同番組は公式Xアカウントにて「本日出演予定だったSnow Man佐久間大介さんは体調不良のため、欠席となります」と発表。また「急遽ピンチヒッターとしてSnow Man深澤辰哉さんが緊急参戦決定」と、Snow Manの深澤辰哉さんが佐久間さんの“代打”として出演することを予告しました。
深澤さんもストーリーズで「みてね！」深澤さんは同日、自身のInstagramのストーリーズを更新。「ラヴィット！ みてね！」というメッセージと自身のソロショットを公開しています。佐久間さんの体調は心配ですが、深澤さんの出演は貴重な機会と言えるのではないでしょうか。
