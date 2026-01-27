ボトルネック解消で交通の円滑化

宮城県を通る国道4号「大衡（おおひら）道路」が、2026年度内に部分開通する見通しです。



開通によってどのような効果が期待されているのでしょうか。

国道4号は、東京都中央区にある日本橋を起点に、埼玉県や栃木県、福島県などを経由して青森県青森市まで続く、総延長838.6kmもある日本最長の国道です。下道における東北方面の第一選択ルートとなっています。

そのうち宮城県中央部、大衡村に敷設されている延長4.5kmの改良区間が「大衡道路」です。東北新幹線仙台駅と大崎市のJR古川駅の中間の位置にあります。

大衡村南部で山側を通るルートの国道457号と接続しており、その後は大衡村中央を南北へ並行するように敷設されています。

大衡村東部にある大衡ICから東北道にアクセスすることも可能で、東北道が通行止めになったときは迂回路の1つとしても機能します。

計画では、大衡村大衡字はぬ木（はぬは木へんに爪）から、大衡村字萱刈場までの延長2.5kmを第1区間、大衡村字萱刈場から大衡村駒場字蕨崎までの延長2.0kmを第2区間として、2車線の既存の道路を4車線に拡幅する工事を実施中。

2025年に道路設計や用地買収などを経て、現在は工事を実施するところまで進められています。

改良前の現道は、仙台市から大崎市の国道4号上で最後に残された2車線区間であり、渋滞が発生しやすいボトルネックとなっていました。

交通状況の調査データを参照すると、前後の4車線区間と比べて交通量は変わらないものの、混雑度を示す数値は2倍以上に膨れ上がっており、朝夕の通勤・通学の時間帯には慢性的に渋滞が発生。

東北道が通行止めになったときは、このエリアの交通集中が顕著になり、隣の大和町にある大和IC入口交差点から古川IC入口交差点までの20km程度の道のりが、約83分もかかっています。

さらに、周辺の狭い道路に渋滞を回避しようとする交通の流出も確認されており、地域住民にとって安全とは言い難い環境となっていました。

こうした道路状況の改善、交通事故減少による地域住民の安全性の向上などに期待を寄せられている大衡道路の拡幅工事について、仙台河川国道事務所は延長2.0kmの第2区間について「令和8年度（2026年度）までに部分開通する見通し」を発表しています。

無事に開通を迎えれば、大衡道路に生まれていたボトルネックが解消され、地域住民の生活を快適にするだけでなく、冬季に東北道が気象や事故などで通行止めとなっても安心して利用できる迂回路としての役割にも期待されています。

また、大衡村にはトヨタ自動車東日本の本社、宮城大衡工場、宮城大和工場を有する仙台北部中核工業団地郡があり、2027年度に稼働予定の「世界有数の半導体企業による新工場」の建設が進められています。

多くは東北道を使って製品・部品が輸送されているものの、通行止め時には国道4号を代替ルートとして利用することになり、開通により先出の大和IC入口交差点から古川IC入口交差点までの道のりが約54分へと約4割の減少が予想されています。

大衡道路の4車線化によって、時間信頼性や地域産業を支援する円滑な物流ネットワークとしての役割にも期待されています。