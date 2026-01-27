まさか現実でポケモントレーナーになれる日が来るとは。ポケモン初の屋外常設型施設『ポケパーク カントー』が2026年2月6日、『よみうりランド』内にオープンする。

参考：【写真】フードメニューやグッズ・遭遇したポケモンたちの姿

今回はひと足先に内覧会にて、実際にポケモンの世界を体験してきた。32歳の筆者でも思わずはしゃいでしまうほど、大人も存分に楽しめる空間で、改めてポケモンの“可愛さ”を再認識した。実際に遭遇したポケモンの姿はもちろん、グッズやフードメニューまで、魅力あふれる『ポケパーク カントー』の世界を紹介していく。

・「ポケパークエントランス広場」

『ポケパーク カントー』は主に3つのエリアに分かれている。ひとつ目は、入ってすぐの「ポケパークエントランス広場」だ。ここにはグッズ売り場の『ポケモンだいすきショップ』『セッコク博士研究所』、そしてフォレストゲートとタウンゲートが設置されている。

入場すると耳馴染みのあるBGMが聞こえ、いよいよ自分がポケモンの世界に入った実感が湧いてくる。

まずは『ポケモンだいすきショップ』から。グッズはピカチュウとイーブイ、そして“ブイズ”たちを中心に展開しており、かなりの種類が揃っている。“ブイズ”のグッズは金色が細部にあしらわれており、可愛いながらも上品な雰囲気だ。

そして筆者の目をとくに引いたのは“被り物”だ。帽子タイプとカチューシャタイプが販売されていたのだが、チョイスされたポケモンのラインナップが絶妙で、迷ってしまう。

また、頭につける以外にも肩に乗せる（リュックなどのショルダーに取り付ける）タイプもあり、まさにこの日の相棒となるポケモンを選んでいる気分になる。

次は『セッコク博士研究所』。ここは実際にオープンした際、待機列として使われる予定のスペースとなっているようだ。ここに来ると、ポケモンをスケッチして研究するセッコク博士の「研究ノート」がゲットできるので、ぜひ手に入れてポケモンたちの生態を学んでほしい。

・「カヤツリタウン」

メインとなる2つ目のエリア「カヤツリタウン」。ここではフードやアトラクションなどを体験することができるが、街の至るところにポケモンの姿が……！

ベンチに座ってボーッとしているだけでもいろんなポケモンの姿が視界に入り、いろんなところから鳴き声が聞こえてくるので、景色だけ見ていてもまったく飽きない。ただ、ベンチの数はあまり多くなく、基本的に屋外で過ごすことになるので、天候はしっかりと確認してから訪れるのがおすすめだ。

まず筆者が「カヤツリタウン」で注文したのは、『ピカチュウのおにぎりや』で販売している、おにぎり3種と、『フレンドリィショップ』で販売しているスペシャルドリンクだ。ほかにもポップコーンやホットドッグなどが販売されており、全体的に軽食のようなメニューが多かった印象だ。

筆者が1番感動したのが、『イーブイカフェ』で販売しているラテアートだ。これまで見たラテアートのなかで1番クオリティが高く、思わず「これどうやって作ってるんですか？」と聞きたくなってしまった。飲んでしまうのがもったいない可愛さなので、訪れた際はぜひ注文してみてほしい。

そして『カヤツリジム』前に集合し、パレード「ピカブイバブルカーニバル」を見学。ダンサーとともに踊るピカチュウとイーブイたちがパフォーマンスを披露してくれるのだが、短い手足を一生懸命駆使していて可愛い……！ 最初は『カヤツリジム』前のステージで踊り、ヨチヨチと行進して噴水前へ移動し、フィナーレとなった。

ちなみに『カヤツリジム』の室内は大きなクラブハウスのようになっており、「ピカピカスパークス！」などのショーが開催されている。そして席番号の横にはそれぞれ違ったポケモンのマークが記されており、こういったところにもこだわりを感じる。

「カヤツリタウン」は、まだまだ見所がいっぱい。なんとあの『ポケモンセンター』まであるのだ。そこには本当に“ポケモンセンターのお姉さん”がいて、ポケモンたちを回復してくれる。お姉さんのトレードマークでもあるあのヘアスタイルとヘアカラーも再現されており、かなりリアルなトレーナー体験ができる。

時間の都合上体験はできなかったのだが、アトラクションは『ブイブイヴォヤージュ』と『ピカピカパラダイス』の2種類となっている。どちらも年齢制限はないが、5歳未満は13歳以上の付き添いが必要（有料）である。

・「ポケモンフォレスト」

最後のエリアは、多くの野生のポケモンたちが生息している「ポケモンフォレスト」だ。さっそく全長500メートルの山道を探検することに。

これは『ポケパーク カントー』全体に言えることなのだが、実際に遭遇したポケモンには直接触れることができる。そのため、「イワークってこんな触り心地なんだ」「こっちのポケモンはツルツルしてる」「好きなポケモンと手をつなごう！」といったことも本当にできてしまう。内覧会に来た記者たちも、皆ポケモンたちと触れ合えることを知って大興奮していた。

「イワークさんどう」にいるサイホーンは、「乗ってもいいですよ～！」との案内が。触るだけではなく、ポケモンに乗れるなんて。さすがにこれは子どもの夢が叶ってしまう瞬間だろう。

まだまだ書き足りないほどの楽しさで溢れている『ポケパーク カントー』だが、なかでも「来てよかった」と強く感じたのは、ポケモンたちの新たな魅力に気づけたことだ。実際にポケモンと対面し、その身体に触れることで、「君ってこんなに大きかったんだ！」「そんな意地悪な顔をするんだね（笑）」と、画面越しでしか知らなかったポケモンたちの“素顔”を知ることができた。

ポケモンたちが生きるこの世界に生まれてよかったと思えた今日1日。そして『ポケパーク カントー』があるということは、いつの日かあの地方も出てくるのか……？と、つい期待を膨らませてしまう。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

（取材/文＝はるまきもえ）