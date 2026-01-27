お台場BMSG FES特設会場で昨年9月27日、28日に開催された『BMSG FES’25』の映像商品が、DVD／Blu-rayで4月10日にリリースされる。

今回映像化された『BMSG FES’25』は、山梨 富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催した『BMSG FES’22』以来の野外開催となり、2日間で8万人を動員した。

本映像は、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKOのライブパフォーマンスをはじめ、HANAの『Special Shot LIVE』としてのステージや、STARGLOWの結成後初のライブパフォーマンス、『BMSG FES』ならではの特別ユニット楽曲なども含む計66曲を収録。4時間超えのライブ映像が収められる。

本作はBMSGの5周年を記念した5th Anniversary Collection BOX盤をはじめ、封入特典付きなど様々なラインナップが揃っている。

（文＝リアルサウンド編集部）