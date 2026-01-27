総合エンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』の10周年を記念したプロジェクト『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』の、全貌が公開された。

今回新たに発表となったのは、4月から11月にかけての施策のほか、時期未定の施策だ。今回の発表で、すでに発表された同プロジェクトの施策に加えて、年間を通したイベント情報が明らかとなる。

4月には、全国5大都市の劇場で過去の『HiGH&LOW』映画シリーズが期間限定でリバイバル上映。さらに、映画『HiGH&LOW THE MOVIE』が2016年7月に公開されたことを記念したオールナイト上映会が7月に行われる。加えて7月には、梅田芸術劇場主催の舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』が上演開始。9月には、『HiGH&LOW』ライブを開催予定で、10周年イヤーのビッグイベントとしてシリーズの歴史と熱量を凝縮したステージが展開されるという。

そして、11月には『HiGH&LOW THE 戦国』を冠したライブイベントを開催。舞台で描かれた世界観を発展、拡張させる形で、10周年プロジェクトの集大成として記念イヤーを締めくくる。さらに、『HiGH&LOW』としては初となるドキュメンタリー作品の制作が決定。同作品では、制作の舞台裏やプロジェクトの内側が初めて明かされるという。

（文＝リアルサウンド編集部）