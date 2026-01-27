岡山市南区のメンズエステ店で、個室ヘルスの営業が禁止されている地域であるにもかかわらず、昨年9月から11月までの間、男性客らに性的サービスを提供するよう指南した疑いで経営コンサルタント業の男2人が逮捕されました。

風営適正化法違反の容疑で逮捕されたのは、岡山市南区福成の経営コンサルタント業の男（47）と、倉敷市稲荷町の男（44）です。警察によりますと、2人は、岡山市南区豊浜町のメンズエステ店の経営者の男（33）と共謀し、岡山県が店舗型性風俗特殊営業（個室ヘルス）を禁止している地域であるにもかかわらず、昨年9月26日から11月25日までの間、5回にわたり、店の個室内で従業員の女性らに男性客に対して性的サービスを提供させた疑いが持たれています。

警察では「性的サービスを勧めてくる違法なメンズエステがある」といった情報をもとに、店の経営者の男と従業員の21歳から29歳の女4人を昨年11月に逮捕し捜査していましたが、指南した経営コンサルタントの男2人の容疑を特定したとして、きょう（27日）逮捕したものです。店の経営者の男（33）と従業員の女4人は釈放されているということです。