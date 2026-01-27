¡ÖÎÞ¤¬¡Ä¡×º£½Õ³èÆ°½ªÎ»¤ÎÍòà5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¿·¶Ê¾Ò²ðáÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Þ¤¿¡Ä¡×¡Ö5¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤ËÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡×
5¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷Â·¤Ã¤ÆÏÃ¤¹»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍò¤è¤ê´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡¡2026Ç¯3·î4Æü(¿å)¤ËÍò¿·¶Ê¡ØFive¡Ù¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª 3·î4Æü(¿å)¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡ØFive¡Ù¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5·î31Æü(Æü)¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢5¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íò¤Î½¸¹ç»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö5¿Í¤Ç¤Þ¤¿¿·¶Ê¤Ã¤ÆÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ê¤Î¤Ë5¿Í¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢2020Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤º¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍò¤ÏÀ¿¼Â¡£ ½ªÎ»¤¬¶á¤Å¤¯ÀÚ¤Ê¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É ¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Þ¤¿¡Äµã¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Íò¤Ï2020Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£3·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026¡ØWe are ARASHI¡Ù¡×¸å¤Ë³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£