¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢Â©»Ò¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ç¯²¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿34ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ÍÅª¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¦Â©»Ò¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄÅµ»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²Ä°¦¤¯¸å²ù¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿Æ¤Î¥µ¥¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿³ä¤êÈ¤¤Æ¤Ã¤Ý¤¦¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ÎÁÇÅ¨¤Ê1Ëç¡×¡ÖÊ¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¤ÎåºÎï¤Ã¤×¤ê¤¬Ç¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏRKBËèÆüÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¡£¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º2¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£24Ç¯3·î¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï21Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢Ä¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤â¡¢¸å¤ËÎ¥º§¡£ºòÇ¯11·îÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×(TOKYO MX)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¢²ÖÅÄÍ¥°ì(30)¤È¤Î¸òºÝ¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£