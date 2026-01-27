Éã¤ÏÀ¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¢ºÊ¤Ï¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥Ê¡ÄàÀÖ¥Ñ¥óá°¦ÍÑ¤Î¾®ß·À¬±Ù¡¢Â©»ÒÌòÇÐÍ¥¤È¤Î2S¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×
ÀÖ¥Ñ¥ó¤òÍú¤¤¤¿¾®ß·¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¼Ì¤ê¹þ¤ß¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ß·À¬±Ù(51)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò¡¦ÅèÅÄÅ´ÂÀ(12)¤È¤Îà¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡Ù¤ÇÂ©»ÒÌò¤À¤Ã¤¿Å´ÂÀ¤¬¡¢¿·½ÉISETAN¤ÎAKAPAN¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÅ´ÂÀ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾®ß·¤È¤Î¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ß·¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAKAPAN/¥¢¥«¥Ñ¥ó¡×¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·îÃæ½Ü¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò°ËÀªÃ°¿·½É¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖAKAPAN/¥¢¥«¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¤ÇÉã¤Î¸Î¾®ß·À¬¼¤¤µ¤ó(µýÇ¯88)¤¬MLB¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤«¤é¡¢ÀÖ¤ò¡Ö³èÎÏ¤ÎÍ¯¤¯±ïµ¯Êª¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸¶ÅÀ¤Ë»Ï¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤äT¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖISETAN MEN'S net¡×Æâ¤Ç¡¢¾®ß·¤Ï¡Ö¼Â¤Ï20Ç¯¶á¤¯¡ÈÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤·¤«¡ÉÀü¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¿Æ»Ò¡×¡Ö¤ª¡¼Ä«»³²È¤Ç¤³¤Î»Ò¤Î±éµ»¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Á³¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡Ö50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿§µ¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ê¤ª¡¢¿§µ¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÎ®ÀÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2021Ç¯¤ËNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î·¬»Ò¿¿ÈÁ(38)¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£