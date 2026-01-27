STVニュース北海道

衆議院選挙が１月２７日に公示されました。

北海道内１２の小選挙区にはこれまでに３８人が立候補しています。

小選挙区の候補者を届け出順に紹介します。

北海道１区です。

（中道　道下大樹候補）「このような右に傾きすぎているこの政治の流れを真ん中に戻す」

（国民　臼木秀剛候補）「もっと手取りを増やす経済政策を実現し、皆さんとともに豊かな暮らし、豊かな地域をつくっていきたいと思っています」

（共産　森英士候補）「すべての物価を下げていくためには、やっぱり消費税の減税が必要です」

（自民　加藤貴弘候補）「責任ある積極財政、この北海道、札幌にとって希望の政策であります」

（参政　加納千津子候補）「私は日本の未来と子どもたちの未来を心から守りたいと思っています」

北海道２区です。

（共産　平岡大介候補）「社会保障制度をもっと手厚く充実させていこう、そして安心をつくっていこうというお話なんです」

（自民　高橋祐介候補）「高市政権の一員として、強い経済をつくってまいります」

（中道　松木謙公候補）「子どもを育てやすい環境づくり、こういうことをしっかりやっていかなければいけないのではないでしょうか」

（参政　中田綾子候補）「日本の土地が日本人のものでなくなってしまう。問題提起していただきたいと思います」

（維新の会　山崎泉候補）「いま必要なことは政治を実行する。維新が与党になって政治を前に進めたんです」

北海道３区です。

（自民　高木宏寿候補）「国民の命、そして暮らしを自然災害から守り抜く。その覚悟を形で示していく」

（参政　中島良樹候補）「今回の選挙は国民の皆さんが本当に政治のことを考え直す。こういった選挙になると思っています」

（共産　円子裕子候補）「医療・介護の充実の仕事。日本共産党、円子裕子にさせてください」

（中道　荒井優候補）「いまの社会は人を中心に動いてなさすぎるんじゃないかと思っています」

北海道５区です。

（自民　和田義明候補）「力強いご支援を賜りますよう、そしてもう一度国会に送っていただきますよう心からお願い申し上げます」

（中道　池田真紀候補）「私も走って走って走って走って走って走りまくりますから、どうか応援のほどよろしくお願いします」

北海道６区です。

（共産　荻生和敏候補）「平和をつくることに力を注ぎながら、私たちの暮らしを守ることではないでしょうか」

（中道　西川将人候補）「法律をつくる、制度を変えていく、そのことで皆が納得して理解し合える、そんな社会をつくっていかないといけない」

（自民　東国幹候補）「多様性のある働き方、これがやっぱり私は必要だと思っております」

北海道７区です。

（中道　篠田奈保子候補）「危機管理は食べ物をしっかりと、国民を飢えさせない政治をすることがまさに危機管理の政治じゃないでしょうか」

（自民　鈴木貴子候補）「政治の力を形にすることができる、この地域の可能性にすることができるのは鈴木貴子ただ１人である」

北海道８区です。

（中道　逢坂誠二候補）「一人一人皆さんのための生活者ファーストの政治、そして平和を守る」

（自民　向山淳候補）「命を燃やしてこの地域のために全力をかけて戦う」

北海道９区です。

北海道１１区です。

（参政　宇都隆史候補）「どうしても私たちは大切なものを見失ったと思います。豊かさとは本当は何なのかということを伝えていきたい」

（中道　石川香織候補）「六十数年続く保守王国、その中で私が戦う。この構図は全く変わっておりません」

（自民　中川紘一候補）「十勝を強くしたい。そして日本を強くしたい。その思いで今回選挙に立候補いたしました」

北海道１２区です。

（自民　武部新候補）「不安を希望に変える。物価高から暮らしを守る。光をオホーツクから、風は宗谷から」

（中道　川原田英世候補）「平和な未来を、格差のない未来を、環境を守る未来を、子どもたちの未来を、皆さんと一緒につくる」

衆議院選挙の投票日は２月８日で、即日開票されます。