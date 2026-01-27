鈴木おさむ、長男の近影に反響「大島さんにそっくり」「大きくなりましたね」 妻・大島美幸&10歳長男と伊勢参りへ
元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。「家族で年に一度の伊勢参りに行ってきました」と書き出し、妻で森三中の大島美幸（46）、長男・笑福さん（えふ／10）との親子３ショットを公開。“大島にそっくり”な長男の近影に反響が集まっている。
【写真】「えふくん美幸ちゃんかと思いました」鈴木おさむ＆妻・大島美幸&長男の親子3ショット
鈴木氏は「少なくとも年に一度は行っています。今年も伊勢の人たち、パワーピープルと沢山出会って パワーいただきました」とつづり、家族で寄り添い楽しげな3ショットをアップ。「好きやねん」と書かれたサングラスを付けた長男の姿からは、楽しげな雰囲気が伝わってくる。
続けて「毎年会っている伊勢の人たちの中でも、笑福が背を抜いた人がいて本当に成長を感じます。僕と妻が交際０日で結婚したあとに、７年目で結婚式を挙げたのも伊勢です」「笑福を授かる前も伊勢にお参りに来て。授かったあとも、ことあるごとにお参りに来て、笑福のお宮参りから、七五三、全部伊勢です。第二の故郷と聞かれたら、僕から家族の第二の故郷は伊勢なんだと思います」と、縁のある地であることを明かした。
この投稿に、コメント欄には「笑福くん本当に大きくなりましたね」「えふくん、美幸ちゃんかと、思いました」「えふくん大きくなりましたね！大島さんにそっくりですね〜笑顔が可愛いなぁ〜」「笑福くん大きくなられて」「仲良しですね」などと、長男の近影に反響が集まっている。
