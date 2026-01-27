※画像はイメージです

創通とバンダイナムコフィルムワークスは、2026さっぽろ雪まつり大通会場に、ガンダムシリーズとして3年連続・3回目の出展を行なう。今回、一般財団法人札幌市交通事業振興公社の協力のもと、札幌市電にてラッピング電車「ガンダム号」を運行することが発表された。運行期間は2月2日から2027年1月31日の予定。

ガンダム号には、最新作「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」と、最新作に繋がる宇宙世紀のモビルスーツが全面にデザインされている。

また、札幌市内のナムコ店舗とココノ ススキノをめぐるスタンプラリーの実施も決定した。ナムコポイントアプリを使用したデジタルスタンプラリーで、対象店舗のうち2カ所をめぐると、ナムコポイントアプリ内で発行されるクレーンゲーム1回無料クーポンとノベルティのトートバッグ引換券が贈呈される。

さらに、コラボ商品に「シャア専用コアップガラナ 3本セット」が追加され、雪まつり会場内ガンダムブースでの販売ラインアップが確定した。また、物販ブースにて税込3,000円以上購入すると、描き下ろしビジュアルを使用したイラストカードがもらえる。

ラッピング電車「ガンダム号」

運行期間：2月2日～2027年1月31日（予定）

運行区間：西4丁目、狸小路、すすきの、資生館小学校前、東本願寺前、山鼻9条、中島公園通、行啓通、静修学園前、山鼻19条、幌南小学校前、東屯田通、石山通、中央図書館前、電車事業所前、ロープウェイ入口、西線16条、西線14条、西線11条、西線9条旭山公園通・西線6条、西15丁目、中央区役所前、西8丁目をループ運行

使用車両：路面電車1両

「namco札幌2026GUNDAM SNOW STATUEスタンプラリー」概要

実施期間：2月4日～2026年2月11日

対象店舗：namcoサッポロファクトリー店、namcoアリオ札幌店、namcoラソラ札幌店、東急百貨店さっぽろアミューズパーク、ココノ ススキノ5階

実施内容：デジタルスタンプラリー

ノベルティイメージ

ノベルティデザイン部拡大

※ナムコポイントアプリがインストールされたスマートフォンが必須となります。

※ノベルティのトートバッグは先着順で数に限りがございます。

※ノベルティのお渡し実施店舗はnamcoサッポロファクトリー店、namcoアリオ札幌店、namcoラソラ札幌店、東急百貨店さっぽろアミューズパークとなります。

※ココノススキノではクレーンゲーム1回無料クーポンとノベルティのトートバッグお渡しやお問い合わせへの回答は出来ませんのでご注意ください。

雪まつり会場内ガンダムブース物販商品

【シャア専用コアップガラナ 3本セット】

会場価格：1,500円（税8％込）

【よいとまけいちご シャアザクver.】

会場価格：920円（税8％込）

【よいとまけ ガンダムver.（再販）】

会場価格：920円（税8％込）

【エイヒレ ガンダムVer.】

会場価格：550円（税8％込）

【ハッカ飴 ガンダムVer.】

会場価格：300円（税8％込）

【ハッカ油スプレー ガンダムVer.（再販）】

会場価格：1,500円（税8％込）

【蔵生 ホワイト生チョコ４枚入 ガンダムVer.」】

会場価格：850円（税8％込）

【特典イラストカード】

ブースにて3,000円（税込）購入ごとに1枚もらえる

※画像はイメージです。

※在庫数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

※上記商品の一部については、本会場以外でも販売予定のほか、会期終了後一般販売を予定しております。

※販売商品、商品名、価格は予告なく変更になる可能性がございます。

(C)創通・サンライズ