ＪＦＬのホンダＦＣは２７日、浜松市内で新体制発表会見を行った。昨年就任してチームを２年ぶりの優勝に導いた糸数昌太監督が続けて指揮を執り、ＤＦ池松大騎も２年連続で主将を務める。

新加入選手は３月に大学を卒業する見込みの６人で、注目は静岡市出身のＭＦ清水和馬だ。静岡学園高１年だった２０１９年秋の茨城国体優勝メンバー。日本一に輝いた同年度の全国高校選手権では、準々決勝で途中出場している。常葉大では３年時から背番号１０を任され、右サイドハーフや右サイドバックを務めてきた。

この日の新人あいさつでは「スタメン定着」と書いた色紙を披露。静学育ちのテクニシャンとして「ドリブルで見ている人をワクワクさせたい」と意気込んだ。

１９年の国体県選抜では清水ＦＷ千葉寛汰や、磐田ＭＦ藤原健介とチームメートだった。また、ホンダに昨年加入したＭＦ東廉（清水ユース―早大）はチームの主将だった。「（東は）小学校時代からよく知っている選手です。また一緒に戦えてうれしい」と清水は目を細め、活躍を誓った。

◇新加入選手▽ＧＫ 永田健人（創世館高―立命大）岡田修樹（京都Ｕ１８―京都橘大）▽ＭＦ 篠原駿太（神村学園高―関西学院大）小林亮太（磐田Ｕ１８―明大）清水和馬（静岡学園高―常葉大）松森堅誠（湘南工科大高―産業能率大）

〇…会見では全選手があいさつした。ＭＦ東廉は昨季加入した４人のうち、斉藤涼優が愛媛、石原央羅が熊本へ移籍しており、「去年の２人の分も足して、目標は１７ゴール。不良品と呼ばれないように頑張ります」と話し、会場の笑いを誘った。