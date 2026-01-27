¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¡¡¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Ë´¿´î¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Íâ£²£¸Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¸þ¤±¤ÆµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£½Õµ¨µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï½é»²²Ã¤À¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÇ®¤¯¡¢Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µåÃÄ£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¾¾°æ»á¤Ï¡ËËÍ¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£±ÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤¤¸÷±É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£