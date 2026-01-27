新婚の藤井サチ、“超ミニ”ジャケットスタイルで圧巻美脚スラリ「レベチのスタイル」「全てが憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】モデルの藤井サチが1月26日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
藤井は「あと2日！」と綴り、自身はじめての写真集兼スタイルブック「雨のち、サチ。」（1月28日発売／光文社）撮影風景を収めた動画を公開。胸元がざっくりと開いた黒のジャケットを着用し、美しい脚を大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「レベチのスタイル」「かっこよすぎる」「眼福」「全てが憧れ」「着こなせるのすごい」といった声が寄せられている。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
